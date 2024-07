Veľkolepý návrat ťažko chorej Céline Dion: Prvé vystúpenie po dvoch rokoch… Fanúšikov čaká poriadna šou!

Céline Dion (Zdroj: SITA/AP)

PARÍŽ - Kanadská speváčka Céline Dion (56) bojuje už niekoľko rokov s vážnymi zdravotnými problémami, kvôli ktorým sa už dlhšiu dobu nepostavila na pódium. To sa však podľa viacerých zdrojov zmení už o pád dní, kedy by mala vystúpiť na otváracom ceremoniáli olympijských hier.

Slávna umelkyňa bojuje dlhé roky s vážnymi zdravotnými problémami. Jej život totiž strpčuje takzvaný syndróm stuhnutého človeka, ktorý jej spôsobuje silné kŕče. O tomto ochorení sa rozhodla otvorene prehovoriť v dokumente Ja som: Céline Dion, v ktorom ukázala, čo jej spomínaná choroba spôsobuje.

Kvôli tomu nemala od roku 2022 živé vystúpenie, čo by sa však už o pár dní malo zmeniť. Viacero zahraničných webov vrátane TMZ totiž prezradilo, že Dion by mala vystúpiť na otváracom ceremoniáli olympijských hier v Paríži, ktorý je na programe už v piatok. Do hlavného mesta Francúzska dorazila už v pondelok a pred svojím hotelom sa fotila s fanúšikmi.

Na ceremoniáli by mala zaspievať jednu pieseň a za svoje vystúpenie dostane 2 milióny dolárov. Podľa zdroja sa cíti pred veľkolepým návratom dobre a do Paríža dorazila aj so svojou rodinou a blízkymi. Otvárací ceremoniál začína v piatok o 19:30 na rieke Seina a vyvrcholí v záhradách Trocadéro, kde zaspieva aj Dion.

Celine Dion (Zdroj: SITA)