Vzácne FOTO hviezdnej Céline Dion (56): TÍTO fešáci sú jej SYNOVIA!

(Zdroj: Instagram CD/SITA)

Záber speváčka zverejnila pri smutnom výročí. Tento týždeň totiž uplynulo presne 9 rokov od úmrtia jej milovaného manžela, kanadského hudobného producenta Reného Angelila. Práve s ním mala speváčka troch synov - Reného-Charlesa (23) a dvojičky Eddyho a Nelsona (14).

„René, nechce sa nám veriť, že si pred už 9 rokov. Nie je deň, aby sme RC, Eddy, Nelson a ja necítili tvoju prítomnosť. Bol si môj najväčší šampión, môj partner a ten, ktorý vo mne vždy videl to najlepšie. Ctím si ta a navždy mi chýbaš, mon amour... Ľúbime ťa,“ napísala k záberu so svojimi synmi. Pozrite, akí chlapi z nich vyrástli... Tipli by ste im ich skutočný vek?