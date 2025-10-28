Slávna herečka to NETAJÍ: Chystá sa na PLASTIKU... TOTO si nechá upraviť!

LOS ANGELES - Hollywoodska hviezda Jennifer Lawrence (35) prekvapila úprimným priznaním. V rozhovore pre magazín The New Yorker otvorene povedala, že po narodení druhého dieťaťa plánuje podstúpiť plastickú operáciu.
O svojom trápení otvorene prehovorila. Trápia ju prsia. „Po prvom pôrode sa všetko viac-menej vrátilo späť, ale po druhom... nič sa nevrátilo,“ priznala herečka pre The New Yorker. Zákrok má naplánovaný už na november. Jennifer, ktorá má s manželom Cookeom Maroneym dve deti, dodala, že aj keby nebola slávna herečka, nad operáciou by uvažovala. „Možno by som sa na to neponáhľala tak veľmi, ale myslím, že áno,“ povedala s úsmevom.
Lawrence tiež prezradila, že na jar ju čaká nakrúcanie nahých scén – presne rok po pôrode. Aj preto sa chce cítiť vo svojom tele opäť sebavedomo. Hviezda Hier o život otvorene hovorila aj o kozmetických zákrokoch, ktoré už absolvuje. Priznala, že si dáva botox, no musí si dávať pozor, aby mohla pri hraní hýbať čelom. „Výplne si nedávam, lebo sú viditeľné na kamere,“ vysvetlila. No s humorom dodala, že faceliftu sa v budúcnosti určite nebráni: „Verte mi, raz to spravím!“
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%