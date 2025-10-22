Česko v SMÚTKU: Náhle zomrel tvorca legendárnej relácie... Pomohol presláviť TÚTO hviezdu!

PRAHA - Českú hudobnú scénu zasiahla mimoriadne smutná správa. V utorok 21. októbra zomrel Pavel Skala, ktorý bol známym bubeníkom, ale aj hudobným dramaturgom, ktorý stál za hudobnou reláciou Eso. Z Terezy Pergnerovej urobil hviezdu!
Pavel Skala bol multitalentovaným mužom. Hudbe sa venoval ako novinár, no pôsobil aj v mnohých kapelách ako bubeník a napokon ho jeho vášeň doviedla až k dramaturgii. Stál napríklad za populárnou hudobnou reláciou Eso, ktorú kedysi uvádzala Tereza Pergnerová. Skala bol tiež neodmysliteľnou súčasťou scény Malostranskej Besedy, kde sa smutná správa o jeho úmrtí objavila.
„Pavel u nás doprevádzal množstvo kapiel. Snáď neexistuje jediná, v ktorej by hral Besedu s ňou nenavštívil. Kedysi často a rád postával opretý o roh baru hneď za dverami a živo tam klábosil dlho do noci - s priateľmi i okoloidúcimi. Bol neodmysliteľnou súčasťou tunajšieho života a vždy s nim bola sranda. Tak si ho budeme pamätať a tak na neho budeme spomínať. Ďakujeme Pavle,“ objavilo sa na sociálnej sieti Facebook.
Ako informuje Rádio Beat, pavel zomrel náhle, no príčina jeho skonu nie je zatiaľ známa. No správa o jeho úmrtí zasiahla a šokovala mnohých jeho priateľov a známych. Česť jeho pamiatke!
