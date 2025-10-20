Rita Ora na večierku s manželom: Tangáče ukázala na počkanie!

LOS ANGELES - Na exkluzívnej akcii v Los Angeles bola Rita Ora neprehliadnuteľná. Na prestížnom večierku ukázala na počkanie tangáče!
Speváčka Rita Ora sa so svojím manželom, filmovým režisérom Taikom Waititim, nedávno zúčastnila exkluzívnej akcie prestížnej módnej značky, ktorá sa konala v legendárnom hoteli v Los Angeles – na mieste, kde sa už desaťročia stretáva elita svetového šoubiznisu. Večer sa niesol v znamení luxusu a elegancie, no Rita sa rozhodla predviesť look, ktorý okamžite upútal všetky pohľady.
Objavila sa v priesvitných bielych šatách, ktoré pôsobili jemne a étericky, no zároveň odvážne a zvodne. Cez šaty si prehodila dlhý zelený šál, ktorý celému outfitu dodal farebný kontrast. Model zvýraznil jej štíhlu postavu a odhalil nielen krivky, ale aj biele tangá, ktoré boli pod tenkou látkou jasne vidieť.