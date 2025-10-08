Slávny herec TOTÁLNE zmenil imidž: Vôbec ho nespoznáte... TOTO že je on?!

LOS ANGELES - Štíhlejší, sebavedomejší, s novým imidžom. Slávny herec (41) zmenil svoj vzhľad tak radikálne, že by ho fanúšikovia vôbec nespoznali!
Ešte pred pár rokmi bol Jonah Hill známy ako sympatický bacuľatý herec, ktorý si zo seba dokázal urobiť srandu a priniesol do filmov nenahraditeľný humor a ľudskosť. Dnes by ste ho však na ulici zrejme nespoznali. Hollywoodsky herec prešiel dramatickou premenou, ktorá šokovala fanúšikov. Hill sa nedávno objavil na nakrúcaní svojho nového projektu Cut Off, kde si zahral jednu z hlavných úloh a zároveň sa ujal aj réžie.
Paparazzi ho zachytili, ako vychádza na pľac. Ani by ste ho nespoznali! Z plnoštíhleho muža sa stal chudý, sebavedomý blondiak s upravenými vlasmi a bradou. Vo filme hrá spolu s Kristen Wiig, známou z komédie Bridesmaids. Dvojica stvárňuje bohaté a excentrické dvojčatá, čo vysvetľuje aj jeho extravagantný kostým.
Jonah Hill v minulosti otvorene hovoril o svojom celoživotnom boji s nadváhou a s tým, ako sa stal terčom posmechu. Už ako tínedžer čelil tvrdým komentárom na svoj vzhľad. V roku 2025 sa rozhodol pre zásadnú zmenu – prešiel na vegánsku stravu, začal s boxom a pravidelným cvičením, čo sa výrazne prejavilo na jeho postave.
