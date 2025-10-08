Totálny BIZÁR na Fashion Weeku: Modelky s CHLPATÝMI hruďami aj... P*NISOM!

PARÍŽ - V Paríži to opäť poriadne vrelo! Na Fashion weeku sa predstavil legendárny francúzsky návrhár Jean Paul Gaultier (73) – a ako býva u neho zvykom, rozhodne neostal v tieni. Tentoraz sa rozhodol šokovať spôsobom, aký ešte svet módy nevidel. Všetkých obliekol do nahých chlpatých tiel!
Nahota? Tá už nikoho neprekvapí. Veď priznajme si, dnes bez trička či podprsenky po móle prejde každá druhá. Gaultier však ukázal, že na to, aby niekoho zarazil, donaha sa netreba vyzliekať– ale obliecť. Áno, čítaš správne. Francúzsky provokatér poslal svoje modelky (aj modelov!) na mólo v overaloch imitujúcich nahé mužské telo. A nie hocijaké – poriadne chlpaté!
Publikum neverilo vlastným očiam. Na pódiu sa zrazu prechádzali dámy s ilúziou zarastených hrudí, brúch aj intímnych partií, a všetko to pôsobilo tak absurdne, až to bolo geniálne. Smiech, šok, údiv – Gaultier dostal všetko, čo chcel. Jeho kreácie boli síce bizarné, no nemožno im uprieť originalitu a odvahu. A práve o to v Paríži ide – šokovať, zaujať a dostať sa na titulky svetových magazínov.
Sebekrásnejšie šaty či dokonalé saká možno vyzerajú elegantne, no len máloktoré z nich obletia svet takou rýchlosťou ako tieto „chlpaté“ kúsky. Jean Paul Gaultier opäť raz potvrdil, že v móde sa hranice dajú posúvať aj s poriadnou dávkou humoru – a odvahy!
