Hviezdnej herečke sa do očí nepozriete: FOTO Prsia mala ako pomaranče v sieťke!

PARÍŽ - Hviezdnej herečke to tentoraz nevyšlo. To si dala na prsia sieťku od pomarančov?!
Britská herečka Jameela Jamil opäť raz dokázala, že sa nebojí módnych experimentov. Na prestížnom podujatí BoF 500 Gala v Paríži, ktoré každoročne priťahuje tie najväčšie mená svetovej módy, sa objavila v odvážnom a netradičnom outfite. Jamil zvolila šaty, ktoré sa vymykali bežným predstavám o elegancii.
Ich vrchná časť pripomínala skôr sieťku na pomaranče – priesvitnú, oranžovú textíliu s netypickou štruktúrou. Spodná časť modelu bola kontrastne decentnejšia. Dalo by sa polemizovať či ide o módny prešľap alebo dokonca katastrofu večera. Jameela však pôsobila sebavedomo a usmievala sa.
Nech už sa na jej výstredný styling pozeráte akokoľvek, jedno je isté – Jameela Jamil opäť rozprúdila o sebe diskusiu. Čo si o jej outfite myslíte vy – je to odvážny módny krok, alebo úplná katastrofa, ktorá Jameele vôbec nepristane?
