Slávny spevák je už 6-násobným otcom: Zverejnil FOTO priamo z pôrodnice!

COSTA DEL SOL - Spevák Lee Ryan, ktorý je verejnosti známy vďaka pôsobeniu v úspešnej formácii Blue, má veľký dôvod na radosť. V uplynulých dňoch sa totiž stal 6-násobným otcom. Fotku krásneho zdravého dievčatka ukázal svetu!
Skupina Blue patrí medzi formácie, ktoré neterba zvlášť predstavovať. Množstvo fanúšikov má totiž aj v našich končinách. Spomedzi ich úspešných skladieb možno spomenúť All Rise, One Love, Sorry Seems to Be the Hardest Word, či U Make Me Wanna.
Neodmysliteľnou súčasťou kapely je Lee Ryan, ktorý má v týchto dňoch veľký dôvod na radosť. Ako skupina prezradila na svojom profile na sociálnej sieti Instagram, jeho rodina sa rozrástla. Spevákova manželka Verity priviedla na svet krásne a zdravé dievčatko. Meno verejnosti zatiaľ neprezradili.
Pre Leeho ide o šiesteho potomka. S manželkou majú spolu ešte ďalšie dve dcérky a syna. Z predošlých vzťahov má spevák dcéru Bluebell (16) a syna Ryana (16).