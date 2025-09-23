Smutné priznanie legendy televíznych obrazoviek: RAKOVINA prostaty!

LONDÝN - Legendárny moderátor Johnny Ball (87) po rokoch odhalil tajomstvo. Prezradil, s akou vážnou chorobou v tajnosti bojoval.
Obľúbený britský moderátor detských programov Johnny Ball prvýkrát odhalil, že v uplynulých rokoch v tajnosti bojoval s rakovinou prostaty. Diagnostikovali mu ju v roku 2022 a krátko nato začal každodennú liečbu ožarovaním.
„Diagnostikovali mi rakovinu prostaty v auguste 2022 a, našťastie, po troch mesiacoch dennej radiačnej liečby, ktorá sa začala v septembri, je to za mnou, som v poriadku,“ povedal pre The Mirror. Napriek zdravotným problémom sa Johnny udržiava v skvelej kondícii. Každý deň cvičí krátku, no účinnú sedemminútovú zostavu.
„Najprv robím jednoduché ohýbanie a naťahovanie asi dve a pol minúty. Potom dvíham dve jednoručky po 2 kg ďalšie dve a pol minúty. Celá moja každodenná rutina trvá maximálne šesť až sedem minút, ale udržiava ma neuveriteľne fit,“ vysvetlil. Kondícii prispieva aj strava. Ball sa preslávil ešte v 60. rokoch, keď sa stal tvárou programov Play School či Think Of A Number.