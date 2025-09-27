Herci z Policajnej akadémie po 40 rokoch: Mahoney sa nezmenil, Zeda by ste NESPOZNALI!

BRATISLAVA - Komediálna séria Policajná akadémia patrí k počinom, ktoré si aj po dlhých rokoch s obľubou pozrú mnohí diváci. Výnimkou nie sú ani Slováci. Dnes Markíza priniesla svojim divákom 3. časť série. Pozrite, ako sa herci zmenili po 40 rokoch!
Komédia Policajná akadémia mala svoju premiéru v roku 1984 a zožala taký úspech, že potom každý rok vychádzala ďalšia časť. Televízia Markíza na svoje obrazovky dnes priniesla 3. pokračovanie, ktoré uzrelo svetlo sveta v roku 1986. Odvtedy uplynulo už takmer 40 rokov. Pozrite, ako vyzerajú herci dnes:
Steve Guttenberg alias Carey Mahoney
Steve Guttenberg po úspechu s Policajnou akadémiou pokračoval vo filmoch (Cocoon, Three Men and a Baby), neskôr sa venoval aj televízii, divadlu a písaniu kníh. V roku 2012 vydal autobiografiu The Guttenberg Bible a v posledných rokoch uvádza na javisku jej divadelnú verziu. Popri kariére sa staral o rodičov počas ich zdravotných problémov a aktívne sa zapája do dobročinných aktivít. Bol dvakrát ženatý, v roku 2019 si vzal novinárku Emily Smith, no v roku 2025 požiadal o rozvod. Stále pôsobí ako herec a umelec, hoci už mimo veľkých hollywoodskych hitov.
Bobcat Goldthwait alias Zed
Po Policajnej akadémii sa Bobcat Goldthwait zameral na réžiu a scenáristiku – natočil filmy ako World’s Greatest Dad či God Bless America, v ktorých spojil humor s ostrou kritikou spoločnosti. Pokračoval aj v stand-upe a televíznej tvorbe, pričom je známy tým, že od mladosti žije bez alkoholu a drog. Má dve deti, viackrát sa oženil a dodnes pôsobí ako režisér aj komik.
Leslie Easterbrook alias Debbie Callahanová
Po Policajnej akadémii sa Leslie Easterbrook objavovala hlavne v televíznych seriáloch ako Murder, She Wrote a Baywatch, a neskôr aj v hororoch, napr. vo filmoch od Roba Zombie (The Devil’s Rejects, Halloween). Bola vydatá za scenáristu Dana Wilcoxa až do jeho smrti v roku 2024.
Michale Winslow alias Larvel Jones
Po Policajnej akadémii pokračoval Michael Winslow v kariére komika a zabávača, známeho ako „Muž 10 000 zvukov“, keďže dokáže napodobniť široké spektrum zvukov len hlasom. Objavil sa napríklad v Spaceballs či v reklamách, no neskôr sa stiahol, aby vychoval svoje deti po smrti manželky. Do väčšieho povedomia sa vrátil v roku 2021 v súťaži America’s Got Talent a dodnes vystupuje so svojimi originálnymi zvukovými show.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%