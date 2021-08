Toto je vážne Mahoney z Policajnej akadémie? Preboha, veď už ubehlo 37 rokov!

Steve Guttenberg sa narodil 24. augusta 1958. Počas strednej školy navštevoval kurzy na Juilliardovej škole a vyhral úlohu v hre The Lion in Winter. na univerzitu chodil len jeden rok a potom sa presťahoval do Kalifornie, aby tam rozbehol hereckú kariéru.

Pred kamerami sa začal objavovať koncom 70. rokov, jeho prelomovou úlohou sa v roku 1984 stal Carey Mahoney v sérii Policajná akadémia. Nakoniec ale nehral vo všetkých pokračovaniach, vytratil sa po 4. diele.

Zdroj: Warner Bros.

Potom si zahral vo filmoch ako Číslo 5 žije, Traja muži a nemluvňa, Dom veselých duchov, Santa hľadá ženu, Dobrodružstvo Poseidonu a ďalších. objavil sa aj vo viacerých seriáloch. Okrem herectva je známy aj ako scenárista, producent a režisér.

Guttenberg je druhýkrát ženatý. S modelkou Denise Bixler sa vzali v roku 1988, no už po troch rokoch sa odlúčili a v roku 1992 rozviedli. Od roku 2014 žil s reportérkou Emily Smith, v roku 2016 sa zasnúbili a v januári 2019 sa konala svadba.

Zdroj: Instagram SG

Zdroj: Instagram SG