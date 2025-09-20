Priateľka Liama Paynea (†31) stále smúti: Zverejnila NOVÉ FOTO so spevákom... Vytvorilo ho AI!

BUENOS AIRES/LONDÝN – Svet stále smúti za spevákom Liamom Paynom (†31) z One Direction, ktorý vlani v októbri tragicky spadol z balkóna hotela v Buenos Aires. V tele mu našli alkohol aj kokaín. Jeho priateľka Kate Cassidy (26) sa odvtedy snaží vyrovnať so stratou a fanúšikom ukazuje, ako veľmi jej chýba.
Hudobný svet sa spamätáva z obrovskej tragédie: Zomrela hviezda skupiny One Direction (†31)!
Na Instagrame nedávno zverejnila dojemné video, v ktorom si ukladala do spomienkovej krabice listy, polaroidové fotky a drobnosti, ktoré jej Liam daroval. Dokonca zdieľala aj sériu AI-generovaných fotiek, na ktorých ju technológia „vrátila“ do náručia speváka. Sama priznala, že umelá inteligencia je pre ňu „požehnaním aj prekliatím“.
Kate pred pár týždňami fanúšikov dojala aj tým, že svojmu zosnulému priateľovi upiekla narodeninovú tortu. Video, na ktorom so slzami v očiach sfúkava sviečku a krája kúsok aj pre ich psa Nalu, lámalo srdcia tisíckam sledovateľov. „Všetko najlepšie v nebi, Liam,“ odkázala mu.
Medzitým v Argentíne pokračuje vyšetrovanie jeho smrti. Z neúmyselného zabitia bolo obvinených päť ľudí – medzi nimi manažér hotela, recepčný aj Liamov priateľ. Ďalší dvaja čelia obvineniu z dodávky drog.