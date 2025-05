Známa herečka PROVOKOVALA v uliciach Beverly Hills: Fúúha, HORE BEZ!

(Zdroj: Profimedia)

Mladá britská modelka a herečka Iris Law, dcéra známeho herca Juda Lawa a módnej návrhárky Sadie Frost, opäť potvrdila svoj jedinečný zmysel pre štýl. Počas nedávnej prechádzky po slnečných uliciach Beverly Hills sa ukázala v neprehliadnuteľnom outfite, ktorý okamžite upútal pozornosť fotografov aj okoloidúcich.

Iris zvolila jednoduché, no odvážne kúsky – krátke tielko a mikinu, ktorú mala ležérne uviazanú okolo pása. Celý look pôsobil veľmi prirodzene a zároveň sebavedomo, čo je pre mladú hviezdu už takmer typické. Všetkých však zaujal iný detail, a to ten, že mladá umelkyňa bola bez podprsenky a spod tielka jej presvitali bradavky. Je zrejmé, že si z toho ťažkú hlavu nerobí a bez podprsenky sa cíti uvoľnene.

(Zdroj: Profimedia)