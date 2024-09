Najkrajšia žena sveta: Monica Bellucci znásilnená, podvedená, opustená, ale aj v 60-ke príšerne sexi!

(Zdroj: Miramax Films)

RÍM - "Cítim sa dobre a som so sebou spokojná, ale nie preto, že ma ľudia považujú za krásnu. Poznám veľa krásnych ľudí a ich životy sú príšerné. Spokojnosť so samým sebou nie je o tom, ako vyzeráte, ale ako sa cítite."

To o sebe vyhlásila modelka a herečka, ktorú mnohí považujú za najkrajšiu ženu sveta. Nuž, isteže má pravdu, ale keby sa narodila ako škaredé kačiatko, holohlavá, hrbatá, jednoducho nepekná alebo zúfalo obyčajná, ktovie, či by bola so sebou spokojná. Krásna Monica Anna Maria Bellucci dnes prekročila šesťdesiatku, ale nemieni na ňu vyzerať.

Monica Bellucci (Zdroj: instagram/Paris Match)

Narodila sa v malej talianskej dedinke Città di Castello. Po základnej a strednej škole začala študovať právo v Perugii a aby dokázala zaplatiť školné, prijala ponuku pózovania ako modelka pre firmu Elite. Po dvoch rokoch odišla zo školy a začala sa venovať modelingu profesionálne. Monica pózovala nahá pre kalendár magazínu Max, neskôr pre magazín GQ.

Objavili ju aj pre film, ale po niekoľkých úlohách v talianskych televíznych filmoch a v snímkach I mittici a Palla di neve bola Monica veľmi sklamaná z neúspechu talianskeho filmového priemyslu. Rozhodla sa účinkovať v zahraničných produkciách. Objavila sa po boku Bena Kingsleyho v biblickom filme Joseph a o jej budúcnosti bolo rozhodnuté.

Monica Bellucci a Vincent Cassell (Zdroj: SITA)

Taká krásna žena, samozrejme, neušla pozornosti mnohých mužských lovcov. Jej prvým mužom v priebehu rokov 1990 - 1994 bol módny fotograf Claudio Carlos Basso (65). Po rozchode si však viac nedala popliesť hlavu a navyše o svojom súkromí zaryto mlčala. Až kým nezačala nakrúcať romantický film Byt, pri ktorom sa zoznámila s Vincentom Casselom (57), synom slávneho herca Jeana-Pierra Cassela. Bola z toho láska na večné časy a dcérka Deva (20), dnes tiež modelka. Po štrnástich rokoch jej manžel ušiel za mladšou, ani príslovečná krása jej nepomohla. (Mimochodom, manžel ušiel aj od tej mladšej - za ešte mladšou).

Monica Bellucci a Tim Burton (Zdroj: profimedia.sk)

Vo filmovom priemysle sa však Monike darilo, najmä po snímkach, v ktorých excelovala - Byt, Doberman a Maléna. Ten posledný, dráma z druhej svetovej vojny v malom mestečku, sa stal skutočným Monikiným hereckým koncertom. Nasledovalo množstvo ďalších filmov, v ktorých dokázala, že nie je len krásna, ale aj talentovaná herečka. Stala sa aj Bond girl, hrala po boku Daniela Craiga. V snímke Irreversible bola aktérkou niekoľkominútovej scény brutálneho znásilnenia, ktorého realistické stvárnenie odsúdili mnohí filmoví kritici, Monica však z kontroverzného príbehu vyšla víťazne.

Istý čas tvorila pár s umelcom Nicolasom Lefebvrom(44), v roku 2019 sa však rozišli. Tento rok uviedla temný komediálny horor Beetlejuice známeho rebelujúceho režiséra Tima Burtona (66) a čo čert nechcel, od nakrúcania tvoria pár. „Povedzme, že som v Timovi našla úžasnú spriaznenú dušu. Niekoho, koho svet je plný snov. On je jednoducho úžasný,” priznala. Tešíme sa na produkty ich umeleckej spolupráce.