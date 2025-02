Syn legendárneho Terminátora: Čelí kritike fanúšikov... Najnovšiu úlohu dostal len kvôli slávnemu otcovi!

Arnold Schwarzenegger so synom Patrickom (Zdroj: SITA)

Prednedávnom sme vás informovali o tom, že legendárny herec sa zúčastnil slávnostnej premiéry tretej série seriálu Biely Lotos. V ňom si totiž jeho syn Patrick zahral a pripísal si tak na konto jednu z najväčších úloh svojej kariéry.

To však okamžite využili jeho neprajníci, ktorí na sociálnych sieťach písali o tom, že rolu dostal len preto, lebo má slávneho otca. Na to samozrejme zareagoval a hejterom poslal jasný odkaz.

„Viem, že sa nájdu ľudia, ktorí hovoria, že som tú úlohu dostal len kvôli otcovi. Nevidia to, že som chodil 10 rokov na hodiny herectva, hrával som každý týždeň v nejakých predstaveniach, že som hodiny pracoval na mojich postavách alebo stovky kastingov, na ktorých má odmietli. Samozrejme, je to frustrujúce a niekedy si prajem, aby som mal iné priezvisko. To sú však len krátke chvíle. S nikým by som nikdy nemenil svoj život. Mám šťastie, že mám život a rodinu, akú mám, že mám mojich rodičov a hodnoty a lekcie, ktoré mi dali," uviedol herec pre The Sunday Times.

Arnold Schwarzenegger so synom Patrickom (Zdroj: SITA)