Sobota6. september 2025, meniny má Alica, zajtra Marianna

Slováci razia cestu za ÚSPECHOM: O televízne ceny Emmy zabojuje aj náš rodák!

Zabojuje v zahraničí!
Zabojuje v zahraničí! (Zdroj: pixabay.com)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Slovák Martin Koleják bol nominovaný na ocenenie Emmy v kategórii Najlepšie špeciálne vizuálne efekty v jednej epizóde za seriál Severance (Oddelenie), kde pôsobil ako Lead Environment Artist v štúdiu Industrial Light & Magic (ILM). V minulosti pracoval na viacerých celosvetovo známych filmových či seriálových projektoch. Rodák z Námestova žijúci v Sydney pre TASR povedal, že bol z nominácie na prestížne ocenenie prekvapený, a poznamenal, že je to výsledok tímovej práce.

Oceňovaný seriál Severance vysiela platforma Apple TV+. Koleják sa na ňom podieľal vedením tímu svetových umelcov. „Bol som zodpovedný za vedenie tímu umelcov z celého sveta a za tvorbu všetkých kľúčových 3D prostredí pre tento projekt. To zahŕňalo ikonické biele chodby v interiéroch, exteriér budovy Lumon, počítačovo generované autá, ľad na vode a zasnežené krajiny,“ objasnil.

Koleják začal pre spomínané štúdio ILM pracovať v roku 2021, aj preto ho prekvapilo, že nominácia na prestížne ocenenie prišla podľa jeho slov tak rýchlo. „Táto nominácia je však výsledkom práce celého tímu a je pre mňa cťou reprezentovať aj ich úžasnú prácu,“ poznamenal. V prípade Slováka však nejde o prvý takýto kariérny úspech. Počas práce v Prahe bol totiž súčasťou tímu, ktorý získal viaceré prestížne české ocenenia vrátane Zlatá Pecka, Effie Awards, Creative Awards – Louskáček a Golden Award of Montreux.

Pokračovanie článku
Viac o téme: Martin Koleják
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nový HVIEZDNY PÁRIK? Herec
Nový HVIEZDNY PÁRIK? Herec z Top Gunu prichystený s touto kráskou... Poriadne to medzi nimi iskrí!
Zahraniční prominenti
Vzťah Neesona a Anderson
Vzťah Neesona a Anderson bol vraj FEJK: Šokujúce VYJADRENIE Pamely... Tak predsa sú SPOLU?!
Zahraniční prominenti
FOTO BIZARNÝ outfit slávneho sexsymbola:
BIZARNÝ outfit slávneho sexsymbola: RUŽOVÝ oblek, šľapky a... TO NAOZAJ?!
Zahraniční prominenti
Šokujúce odhalenie o NEHODE
Šokujúce odhalenie o NEHODE hviezdy (†63) R&B: Nezomrela okamžite... Mrazivé DETAILY tragédie!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Expremiér Heger vyplnil letný prázdninový čas chvíľami s rodinou, no ani stranu nemohol zanedbávať
Expremiér Heger vyplnil letný prázdninový čas chvíľami s rodinou, no ani stranu nemohol zanedbávať
Správy
Agios Nikolaos patrí k najpríjemnejším mesečkám Kréty
Agios Nikolaos patrí k najpríjemnejším mesečkám Kréty
Cestovanie
Exsuperstaristka Olešová k materstvu o krok bližšie: Toto podstúpim za KAŽDÚ cenu!
Exsuperstaristka Olešová k materstvu o krok bližšie: Toto podstúpim za KAŽDÚ cenu!
Prominenti

Domáce správy

Prieskum odhalil tvrdú realitu:
Prieskum odhalil tvrdú realitu: Konsolidácia zasiahla 8 z 10 domácností! Veľké obavy z druhej vlny
Domáce
Ministerstvo vnútra pripravuje nový
Ministerstvo vnútra pripravuje nový zákon o obecnej polícii: Predstaviť ho chce v nasledujúcich týždňoch
Domáce
Letecké dni spôsobili dopravný
Letecké dni spôsobili dopravný chaos: Vodiči sa na výjazde z Prešova zdržia asi 1,5 hodiny
Domáce
Deň župy v Trnavskom kraji: Veda, inovácie a zaujímavé atrakcie pre všetkých návštevníkov
Deň župy v Trnavskom kraji: Veda, inovácie a zaujímavé atrakcie pre všetkých návštevníkov
Piešťany

Zahraničné

Nemecká vláda odmieta, že
Nemecká vláda odmieta, že by Taliban dostal zaplatené za deportovaných Afgancov
Zahraničné
Dráma v Chorvátsku: Muž
Dráma v Chorvátsku: Muž vtrhol do prezidentskej kancelárie a tvrdil, že má bombu!
Zahraničné
Českí policajti zadržali vodiča,
Ulicami Brna uháňalo Audi bez ŠPZ, ŠOKUJÚCE slová vodiča: Test na drogy mi zakazuje viera!
Zahraničné
Veľké soľné jazero je
Veľké soľné jazero je časovanou bombou: Vysychá a otepľuje planétu
dromedar.sk

Prominenti

Slováci razia cestu za
Slováci razia cestu za ÚSPECHOM: O televízne ceny Emmy zabojuje aj náš rodák!
Zahraniční prominenti
Lucia Olešová
Exsuperstaristka Olešová je k materstvu o krok bližšie: Toto podstúpim za KAŽDÚ cenu!
Domáci prominenti
Nový HVIEZDNY PÁRIK? Herec
Nový HVIEZDNY PÁRIK? Herec z Top Gunu prichystený s touto kráskou... Poriadne to medzi nimi iskrí!
Zahraniční prominenti
FOTO Už sú svoji! SVADBA
Už sú svoji! SVADBA markizáckeho páru: Áno si povedali na Kanárskych!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Jedna návšteva lekárne a
Jedna návšteva lekárne a hotová katastrofa: Muž prišiel o manželku aj milenku! Teraz sa hrá na obeť
Zaujímavosti
Medzi morom a horami:
Medzi morom a horami: Litochoro pripomína alpskú dedinku, leží však kúsok od pláží
dromedar.sk
Nepodceňujte tráviace problémy: Neurologické
Nepodceňujte tráviace problémy: Neurologické ochorenia môžu u vás vypuknúť skôr, než si myslíte!
Zaujímavosti
Obyčajný nákup sa zmenil
Obyčajný nákup sa zmenil na rozprávkový zisk: Muž kúpil sklad za pár stoviek a našiel... Stal sa z neho MILIONÁR!
Zaujímavosti

Dobré správy

Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk

Ekonomika

Srdce Bratislavy sa mení: Pozrite si ako vyrastá downtown! (foto)
Srdce Bratislavy sa mení: Pozrite si ako vyrastá downtown! (foto)
Poznáte majiteľov známych veľkých slovenských firiem? Otestujte sa! (kvíz)
Poznáte majiteľov známych veľkých slovenských firiem? Otestujte sa! (kvíz)
Žiadna energetická blokáda Ukrajiny: O ničom takom sme sa s Putinom nebavili, vyhlásil Fico po stretnutí so Zelenským! (foto)
Žiadna energetická blokáda Ukrajiny: O ničom takom sme sa s Putinom nebavili, vyhlásil Fico po stretnutí so Zelenským! (foto)
Kamenický sa ostro obul do progresívcov: Takto skritizoval ich Veľký tresk!
Kamenický sa ostro obul do progresívcov: Takto skritizoval ich Veľký tresk!

Šport

Strelil gól, na ktorý Slovensko nikdy nezabudne: Prestupová bomba v okresnej lige!
Strelil gól, na ktorý Slovensko nikdy nezabudne: Prestupová bomba v okresnej lige!
Slovensko
Koniec jednej éry: Montreal spravil nutný krok a Slafkovského tímu sa bude ľahšie dýchať
Koniec jednej éry: Montreal spravil nutný krok a Slafkovského tímu sa bude ľahšie dýchať
NHL
Aj legendárny Matthäus po výbuchu naložil Nemcom: Ani neviem, aký bol na Slovensku plán
Aj legendárny Matthäus po výbuchu naložil Nemcom: Ani neviem, aký bol na Slovensku plán
Reprezentácia
Novak Djokovič spravil zásadné vyhlásenie: V tomto bode kariéry to nedokážem ovplyvniť
Novak Djokovič spravil zásadné vyhlásenie: V tomto bode kariéry to nedokážem ovplyvniť
US Open

Auto-moto

TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
Klasické testy
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Novinky
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Predstavujeme
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu? Tu je presný návod, ako sa brániť a neprísť o svoje peniaze
Zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu? Tu je presný návod, ako sa brániť a neprísť o svoje peniaze
Mzda
Neviete, čo študovať? Toto sú odbory a profesie, ktoré budú do roku 2030 najžiadanejšie
Neviete, čo študovať? Toto sú odbory a profesie, ktoré budú do roku 2030 najžiadanejšie
Rady, tipy a triky
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Ako vysmážať rezne, aby strúhanka držala: Dokonalý trojobal
Ako vysmážať rezne, aby strúhanka držala: Dokonalý trojobal
Rady a tipy
3 skvelé koláče z kyslého mlieka: Rýchle a jednoduché
3 skvelé koláče z kyslého mlieka: Rýchle a jednoduché
Výber receptov

Technológie

Vedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakcia
Vedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakcia
Veda a výskum
Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“
Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“
Správy
Webbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého tresku
Webbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého tresku
Vesmír
Piješ diétne nápoje bez cukru? Vedci odhalili, čo to môže spraviť s tvojím telom a nebude sa ti to páčiť
Piješ diétne nápoje bez cukru? Vedci odhalili, čo to môže spraviť s tvojím telom a nebude sa ti to páčiť
Veda a výskum

Bývanie

Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!

Pre kutilov

Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Recepty
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Okrasná záhrada
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Aktuality
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Introverti vs. extroverti podľa horoskopu: Takto povahové črty ovplyvňujú fungovanie vzťahu
Partnerské vzťahy
Introverti vs. extroverti podľa horoskopu: Takto povahové črty ovplyvňujú fungovanie vzťahu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Prieskum odhalil tvrdú realitu:
Domáce
Prieskum odhalil tvrdú realitu: Konsolidácia zasiahla 8 z 10 domácností! Veľké obavy z druhej vlny
Meteorológovia varujú pred prívalovou
Domáce
Meteorológovia varujú pred prívalovou povodňou: Pre okresy Poprad a a Gelnica vydali výstrahu
Českí policajti zadržali vodiča,
Zahraničné
Ulicami Brna uháňalo Audi bez ŠPZ, ŠOKUJÚCE slová vodiča: Test na drogy mi zakazuje viera!
Denisa Saková
Domáce
Energetická bezpečnosť v ohrození? Slovensko trvá na zachovaní toku cez ropovod Družba

Ďalšie zo Zoznamu