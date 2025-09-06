Slováci razia cestu za ÚSPECHOM: O televízne ceny Emmy zabojuje aj náš rodák!

BRATISLAVA - Slovák Martin Koleják bol nominovaný na ocenenie Emmy v kategórii Najlepšie špeciálne vizuálne efekty v jednej epizóde za seriál Severance (Oddelenie), kde pôsobil ako Lead Environment Artist v štúdiu Industrial Light & Magic (ILM). V minulosti pracoval na viacerých celosvetovo známych filmových či seriálových projektoch. Rodák z Námestova žijúci v Sydney pre TASR povedal, že bol z nominácie na prestížne ocenenie prekvapený, a poznamenal, že je to výsledok tímovej práce.
Oceňovaný seriál Severance vysiela platforma Apple TV+. Koleják sa na ňom podieľal vedením tímu svetových umelcov. „Bol som zodpovedný za vedenie tímu umelcov z celého sveta a za tvorbu všetkých kľúčových 3D prostredí pre tento projekt. To zahŕňalo ikonické biele chodby v interiéroch, exteriér budovy Lumon, počítačovo generované autá, ľad na vode a zasnežené krajiny,“ objasnil.
Koleják začal pre spomínané štúdio ILM pracovať v roku 2021, aj preto ho prekvapilo, že nominácia na prestížne ocenenie prišla podľa jeho slov tak rýchlo. „Táto nominácia je však výsledkom práce celého tímu a je pre mňa cťou reprezentovať aj ich úžasnú prácu,“ poznamenal. V prípade Slováka však nejde o prvý takýto kariérny úspech. Počas práce v Prahe bol totiž súčasťou tímu, ktorý získal viaceré prestížne české ocenenia vrátane Zlatá Pecka, Effie Awards, Creative Awards – Louskáček a Golden Award of Montreux.