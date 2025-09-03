Salma Hayek má 59 rokov, ale... FOTKOU v plavkách vás dostane: Vyzerá BOŽSKY!

LOS ANGELES - Salma Hayek vstúpila do posledného roka pred 60-kou. Oslávila svoje 59. narodeniny a pri tejto príležitosti zverejnila sexi, no zároveň bláznivú fotku v plavkách. Pozrite, v jej prípade je vek skutočne len číslo!
Slávna herečka 2. septembra oslávila 59. narodeniny a pri tejto príležitosti na sociálnej sieti Instagram zverejnila sexi, no zároveň poriadne bláznivú fotografiu. Na tej pózuje v dvojdielnych plavkách sýtej červenej farby a s ľadovým drinkom v ruke. Oslava sa odohrávala na luxusnej jachte pri romantickom západe slnka... Ten si však pri pohľade na snímok všimol málokto.
Ohnivá kráska totiž aj pred 60-kou vyzerá božsky. „59 ciest okolo slnka a stále tancujem,“ napísala k záberu. „Na zdravie všetkým a ďakujem za vašu lásku,“ dodala. A pod záberom sa okamžite začali kopiť gratulácie aj od slávnych kolegov. „Všetko najlepšie. Milujeme ťa,“ napísal Anthony Hopkins a pridala sa Linda Evangelista, ktorá poslala sériu emotikonov so srdiečkami a balónikmi. Modelka má syna s Hayekovej manželom, francúzskym miliardárom Françoisom-Henrim Pinaultom.
Salma stále ohuruje svojim vzhľadom, v aprili pre magazín People však povedala, že jej cieľom nie je vyzerať mladšie, ale vyzerať dobre na svoj vek. „Chcem len, aby si môj manžel stále povedal "wau", keď sa na mňa pozrie,“ vyjadrila sa. „Chcem sa cítiť dobre vo svojej koži, ale nie preto, aby som vyzerala na dvadsať. Som spokojná. Som nadšená, že môžem mať 50 či 60 a stále vyzerať dobre. je to iný druh krásy,“ dodala.
