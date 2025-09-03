Beckhamova EX sa VYDALA: Slávna herečka povedala áno ŽENE!

LOS ANGELES - Hollywoodska herečka Chloë Grace Moretz (28) je už oficiálne zadaná! Hviezda filmov Kick-Ass či Carrie počas predĺženého víkendu na americký sviatok Labor Day povedala „áno“ svojej dlhoročnej partnerke, modelke Kate Harrison (34). Dvojica je spolu už viac ako sedem rokov.
O svadbe informoval prestížny magazín Vogue, ktorý zachytil aj posledné skúšky šiat v parížskom ateliéri Louis Vuitton. Moretz, ktorá je bývalou priateľkou Brooklyna Beckhama, si na veľký deň obliekla netradičné púdrovo modré šaty s jemným saténovým zdobením a dlhými rukavicami, k nim pridala aj svetlomodrý závoj. „Nikdy som si nepredstavovala, že budem mať klasické biele šaty. Chcela som niečo iné, originálne – a myslím, že sa to podarilo,“ prezradila herečka.
Nevesta číslo dva, Kate Harrison, stavila na bielu róbu, ktorá dokonale ladila s romantickou atmosférou. Obe svoje outfity držali v tajnosti až do samotného obradu, aby bol prvý pohľad na seba ešte výnimočnejší. „Najviac sa teším práve na ten moment,“ priznala Kate ešte pred svadbou. Svadobná oslava sa niesla vo veľkom štýle – hostia si mohli užiť rybárčenie, jazdu na koni aj poker, pričom Kate sama pripravila špeciálnu pokrovú podložku. Druhý deň patril zábave v country štýle s line dance. Po obrade sa Chloë prezliekla do odvážnej „cowgirl“ kreácie – široký biely klobúk, sako so strapcami a elegantné nohavice.
Herečka aj modelka si počas celého vzťahu strážili súkromie, no už na Silvestra 2024 Chloë naznačila, že sú zasnúbené – fanúšikom totiž ukázala fotku z pláže, kde sa s Kate držali za ruky a na prstoch im žiarili diamantové prstene. Po takmer siedmich rokoch lásky je teda dvojica konečne manželkami.
