KONIEC jednej éry vo Vogue: Anna Wintour ODCHÁDZA… Jej nástupkyňou je DCÉRA slávnej herečky!

NEW YORK – Legendárna módna ikona Anna Wintour (75), ktorá stála na čele amerického Vogue dlhé desaťročia, má konečne svoju nástupkyňu. Podľa zahraničných médií sa ňou stane Chloe Malle (39) – redaktorka Vogue.com a zároveň dcéra herečky Candice Bergen a režiséra Louisa Mallea.
Podľa informácií Page Six by Vogue mohol oficiálne oznámiť jej menovanie už v najbližších dňoch. Wintour ešte v júni prezradila, že sa sťahuje z pozície šéfky redakčného obsahu. Úplne však z hry nezmizne – zostáva hlavnou obsahovou riaditeľkou Condé Nast a zároveň aj globálnou šéfredaktorkou Vogue.
„V kreatívnom svete je dôležité nikdy sa neprestať rozvíjať,“ odkázala vtedy svojmu tímu. Dodala, že jej najväčším potešením bolo vždy „pomáhať novej generácii editorov prichádzať s vlastnými nápadmi a energiou“. Práve Chloe Malle podľa všetkého túto víziu napĺňa. V redakcii Vogue má povesť obľúbenej kolegyne a len nedávno urobila rozhovor s Lauren Sanchez pri príležitosti jej svadby s miliardárom Jeffom Bezosom.
Ešte donedávna sa o prestížnu stoličku uchádzali viacerí kandidáti, vrátane Nicole Phelps z Vogue Runway, no práve Malle sa dostala do finále a napokon presvedčila. Wintour pritom uistila, že aj keď odovzdáva časť moci, o módu a slávny Met Gala sa bude naďalej živo zaujímať.