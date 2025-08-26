Taylor Swift sa bude vydávať: ZÁSNUBY v záhrade, speváčka ukázala PRSTEŇ SNOV!

LOS ANGELES - Po dvoch rokoch randenia je to konečne tu! Popová megastar Taylor Swift (35) a hviezda amerického futbalu Travis Kelce (35) oznámili radostnú novinku – sú zasnúbení. Zamilovaný párik sa pochválil na Instagrame spoločnými fotkami, ktoré okamžite obleteli svet.
Na romantických záberoch vidieť Kelceho, ako kľačí na kolene v nádhernej záhrade a žiada speváčku o ruku. Taylor s úsmevom od ucha k uchu ukázala aj detail zásnubného prsteňa – ide o briliant starého brusu zasadený v zlatej obrube, ktorý navrhla dizajnérka Kindred Lubeck z luxusného štúdia Artifex Fine Jewelry.
Speváčka pôsobila doslova ako v siedmom nebi, keď svojho snúbenca objímala a bozkávala. Dvojica mala dokonca zladené outfity – Taylor si obliekla elegantné šaty od Polo Ralph Lauren a Travis siahol po štýlovom pletenom tričku rovnakej značky. Kelce položil osudovú otázku len dva týždne po tom, čo Taylor oznámila svoj nový album The Life of a Showgirl, ktorý vyjde už 3. októbra. Fanúšikovia pritom špekulovali o zásnubách už dlhšie – a vyzerá to, že ich predtuchy sa naplnili.
Zdroje už pred pár mesiacmi prezradili, že Travis požiadal o ruku aj Taylorinho otca Scotta, ktorý dal dvojici svoje požehnanie. Dokonca aj kolegovia z NFL si robili žarty, že zásnuby sú „na spadnutie“. Taylor a Travis spolu začali randiť v lete 2023, krátko po tom, čo sa speváčka rozišla s hercom Joeom Alwynom po šiestich rokoch vzťahu.
