Dotieravý fanúšik na koncerte Dua Lipy: Ruka mu skĺzala NEBEZPEČNE NÍZKO... Dostal okamžitú lekciu!

LOS ANGELES - Speváčka Dua Lipa je sexi, o tom niet pochýb... ale ak sa niekto pokúsi byť „príliš priateľský“, rýchlo sa poučí – presne ako fanúšik, ktorý to cez víkend schytal na jej koncerte v Kia Fore v Los Angeles. Speváčkin bodyguard okamžite zakročil!
Sociálne siete v týchto dňoch obletelo video, ktoré pobavilo mnohých fanúšikov Dua Lipy. Zachytáva totiž muža, ktorý sa snažil využiť moment speváčkinej blízkosti na 100%. No namiesto nezabudnuteľného zážitku, dostal poriadnu lekciu a dnes je na posmech celému svetu. Keď totiž speváčka pózovala s fanúšikmi, jeho ruka z pásu začala skĺzať nebezpečne nízko.
Už-už sa muž išiel dotknúť Duinho zadku, no tesne pred "cieľom" zakročil jej bodyguard. Treskol ho po ruke a zasnívaného fanúšika okamžite vrátil do reality. Publikum si túto scénu všimlo a prepuklo do smiechu – no väčšine bolo jasné, že to bola poriadna trápna chvíľa. Dua samotná si nepríjemný incident ani nevšimla – bola úplne ponorená do fotenia s fanúšikmi, ako pravá profesionálka.
No video sa medzitým stalo virálnym hitom a fanúšikovia na sociálnych sieťach nešetrili rozhorčenými komentármi. Našťastie, jej ochranka zasiahla včas a všetkým dala jasný odkaz – „ruky preč!“