SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela legendárna speváčka... Jej pieseň je HITOM sociálnych sietí!

Connie Francis (Zdroj: Profimedia)

Začiatkom júla sme na Topkách informovali, že speváčka skončila v jednej z floridských nemocníc. Hoci presný dôvod jej hospitalizácie nebol známy, zdroj blízky rodine tvrdil, že sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti. Známe tiež bolo, že speváčka v posledných rokoch zápasila s ortopedickými problémami a bola v sledovaní lekárov.

No a o 2 týždne neskôr prišla smutná správa. Speváčkin blízky priateľ Ron Roberts, ktorý stojí za jej značkou Concetta Records, dnes na sociálnych sieťach oznámil, že zomrela. „S ťažkým srdcom a hlbokým zármutkom vám oznamujem, že včera večer zomrela moja drahá priateľka Connie Francis. Viem, že Connie by chcela, aby jej fanúšikovia boli medzi prvými, ktorí sa o tejto smutnej správe dozvedia. Viac podrobností vám poviem neskôr,“ zverejnil.

Connie Francis sa preslávila piesňami, ktoré sú dobre známe aj slovenskému poslucháčovi. Jej song Pretty Little Baby je hitom sociálnych sietí, ďalšia pieseň Stupid Cupid je známa nielen v origináli, ale aj vo verzii od Lucie Bílej - Amor Magor. Okrem toho naspievala aj piesne Who´sSorry Now či Where the Boys Are.