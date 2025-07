Verejnoprávna televízia v SMÚTKU: Zomrel dlhoročný moderátor... Ešte pred pár dňami dával rozhovor!

(Zdroj: Getty Images)

„Neodmysliteľne patrí k histórii nášho ostravského štúdia. Za 27 rokov svojej práce u nás vytvoril stovky programov a dokumentov, ktoré formovali českú televíznu publicistiku i zábavu. Najpreslávenejší z nich, Za svedkami minulosti, bol už skôr ocenený výročnou cenou Československej televízie a Cenou Českého literárneho fondu,“ uviedla ČT.

Švihálek ešte pred pár dňami poskytol redakcii spravodajstva rozhovor do letného seriálu k 70 rokom ostravskej televízie. „Spomínal v ňom napríklad na to, ako 2. januára 1968 prvýkrát v úlohe zamestnanca vstúpil do ostravskej televízie. Začínal v mládežníckej redakcii, neskôr v 90. rokoch sa stal šéfom jednej z tvorivých skupín publicistiky ostravského štúdia ČT,“ uviedla ČT.