TOTO nechce zažiť žiadna hviezda: Speváčka vystúpila pred takmer PRÁZDNOU arénou... Všetci ODIŠLI!

Lauryn Hill (Zdroj: SITA)

NEW ORLEANS - Najväčšou nočnou morou každej hviezdy je, keď na jej koncert príde málo ľudí. V takom prípade mnohí hudobníci koncert radšej zrušia... Ak ide však o vystúpenie v rámci festivalu, veľmi na výber nemajú. A to sa stalo aj legendárnej Lauryn Hill (50). Vystúpiť musela pred takmer prázdnou arénou. Organizátori podujatia sa vyjadrili!

Lauryn Hill je považovaná za jednu z najvplyvnejších osobností hudobného priemyslu 90. rokov. Do povedomia verejnosti sa dostala spolu s hudobnou skupinou The Fugees, s ktorou vydala legendárne piesne ako Killing Me Softly či Ready or Not. No aj jej sólový album The Miseducation of Lauryn Hill žal obrovské úspechy. Speváčka zaň získala 5 cien Grammy.

Časy jej najväčšej slávy sú už minulosťou, no stále ju verejnosť vníma ako hudobnú legendu, ktorú si radi vypočujú. O to väčším šokom bolo, keď na Essence Festivale v New Orleans vystupovala pred takmer prázdnou arénou. Všetci fanúšikovia skrátka odišli. Jej vystúpenie totiž odštartovalo až okolo 2:30 ráno, a tak na ňu vydržali čakať len tí najvernejší.

Mnohí to dávali za vinu speváčka, pretože je známa tým, že na svoje vystúpenia mešká. Tentokrát sa jej však zastali organizátori festivalu a celú vinu zobrali na seba. Dôvodom boli problémy s časovým harmonogramom, ktoré sa počas noci len zhoršovali. Už štvtá účinkujúca dokončila svoj set 45 minút po plánovanom začiatku vystúpenia skupiny The Isley Brothers.

A tak mali koncerty viac ako hodinové meškanie. Keď sa Lauryn Hill dostala na pódium o 2.31 ráno, aréna bola takmer prázdna. Legenda to však využila na väčšiu interakciu so zvyšnými fanúšikmi, rozprávala sa s nimi a dokonca prijímala nečakané hudobné želania. Jej vystúpenie skončilo až o pol štvrtej ráno. „Prišla načas, vyšla na pódium a predviedla výkon, aký dokáže len legenda,“ uviedli na pravú mieru organizátori festivalu.

„Oneskorenie? Nie je to jej chyba. To berieme na seba. Ten moment? Nezabudnuteľný. Jej odkaz? Stále neprekonaný. Majte k jej menu úctu. Ponechajte si názory, ale z tohto ju vynechajte. Všetka láska a hlboký obdiv pre pani Lauryn Hill,“ dodali organizátori.