Podobu nezaprú! UHÁDNETE, ktorá slávna herečka má túto krásku v rodine?!

Na prvý pohľad si možno poviete, že ide o známu herečku, ktorú poznáme z červeného koberca v Hollywoode. Rovnaké tmavé oči, výrazné lícne kosti, elegantný španielsky šarm a úsmev, ktorý roztápa srdcia po celom svete. No pozor – táto kráska nie je tou, za ktorú ju možno považujete. Hoci sa v mladosti venovala tancu a preslávila sa v známom televíznom seriáli, do povedomia verejnosti sa často dostáva práve vďaka svojej oslnivej podobe so svetoznámou sestrou.

Dlho pôsobila v tieni slávnejšieho súrodenca, no časom si vybudovala vlastnú kariéru a meno. Objavila sa v populárnych seriáloch, módnych kampaniach a dokonca stála aj na filmovom pľaci hollywoodskeho trháku, kde zaskakovala za svoju tehotnú sestru. Zároveň sa rozhodla pre netradičný krok – stať sa slobodnou mamou pomocou umelého oplodnenia, čím si vyslúžila obdiv a rešpekt mnohých žien.

