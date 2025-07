PIKANTNÉ odhalenie slávnej herečky (49): SEX s 26-ročným zajačikom!

Charlize Theron (Zdroj: Profimedia)

Herečka Charlize Theron, držiteľka Oscara, v nedávnom podcaste s názvom Call Her Daddy otvorene prehovorila o svojom sexuálnom živote. V 49 rokoch prežíva podľa jej slov naozaj vzrušujúce obdobie. „V živote som mala asi tri jednorazové romániky. Ale nedávno som sa vyspala s 26-ročným a bolo to fakt úžasné,“ povedala herečka otvorene. „Nikdy som to predtým neurobila. A hovorila som si – oh, toto je super," opísala.

Charlize tiež prezradila, že až teraz zažíva kvalitu sexu, ktorú v mladších rokoch nepoznala. „Mám sex, aký som nikdy nemala vo svojich dvadsiatkach alebo tridsiatkach," dodala. Aj keď je spokojná v osobnom živote, partner jej vraj nechýba. „Táto časť bola naozaj vzrušujúca. Ale nechýba mi vzťah. Nechýba mi partnerstvo, o ktorom si ľudia myslia, že ti musí chýbať, keď si ako ja," uviedla. Herečka sa zároveň zamýšľala nad tým, aké sú mnohé ženy v posteli.

„Ženy, ktoré pôsobia sebavedomo a otvorene, sú často v posteli tie, ktoré sa snažia potešiť muža. A ja som bola celý život taká," vyjadrila sa. Moderátorka podcastu jej pritakala. „Moja rada? Nezostaňte v tom. Z dvoch dôvodov: budete mať lepšie orgazmy a váš muž to aj tak ocení," poradila. Herečka priznala, že si až v štyridsiatke našla vnútornú slobodu. Netají sa tým, že randí, ale nevie si predstaviť žiť v jednom dome s mužom a jej dcérami. Aj keď lásku nevyhľadáva, povedala: „Láska mi nechýba. Vieš, možno mi chýba sex.“