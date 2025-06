Paris Hilton otvorila TEMNÚ minulosť: TOTO bola najbolestivejšia skúsenosť jej života!

Paris Hilton (Zdroj: SITA)

Paris Hilton sa po rokoch rozhodla opäť otvoriť jednu z najťažších kapitol svojho života. Keď mala 19 rokov, na verejnosť uniklo jej intímne video, ktoré natočila so svojím vtedajším priateľom Rickom Salomonom. Počas rozhovoru s Louisom Therouxom sa viditeľne dojímala a úprimne hovorila o následkoch, ktoré ju poznačili natrvalo. „Bola to najbolestivejšia skúsenosť môjho života,“ zaspomínala Paris.

„Dôverujete niekomu a on zverejní niečo, čo nikdy nemalo uzrieť svetlo sveta… a potom vás ľudia súdia na základe jednej noci s niekým, komu ste verili… to je niečo, čo ma bude ovplyvňovať do konca života,” povedala úprimne. Nahrávka bola zverejnená v roku 2003, len krátko pred štartom jej reality šou The Simple Life. Hilton priznala, že načasovanie tejto udalosti bolo pre ňu obzvlášť zničujúce. „Dnes by to bolo nezákonné. Vtedy sa to tak nebralo – a ja som bola za to démonizovaná. Bola som len dospievajúce dievča,“ uviedla.

„Keď sa na to dnes pozerám, bolo to jedno z najťažších období, ale ak sa to stalo mne preto, aby to už nemuselo zažiť žiadne iné dievča – snažím sa na to pozerať takto,” dodala otvorene. V autobiografii Paris: The Memoir z roku 2023 opísala, ako sa cítila počas natáčania videa. Tvrdila, že Rick na ňu tlačil, hoci mu opakovane hovorila, že sa pri tom necíti dobre. „Často hovoril, že to robil aj s inými ženami, no ja som sa pri tom necítila dobre. Stále som mu opakovala: ‘Nemôžem to urobiť, je to príliš trápne.’ Odpovedal mi, že ak to neurobím, nájde si inú, ktorá to urobí – a pre mňa bola tá predstava najhoršia. Bola som len hlúpe dieťa, ktoré sa snažilo hrať dospelé hry, len aby ho nestratilo,” priznala vtedy.