TRAPAS Boratovej EX: Prehnala to s alkoholom? Bodyguard ju musel zbierať ZO ZEME!

Užíva si slobodu? Len v apríli tohto roka verejnosť obletela informácia, že Isla Fisher a Sacha Baron Cohen idú po 20 rokoch vzťahu od seba. „Po dlhom tenisovom zápase, ktorý trval vyše 20 rokov, konečne dávame dole naše rakety. V roku 2023 sme spoločne požiadali o ukončenie nášho manželstva,“ informoval pár na sociálnej sieti Instagram.

A zdá sa, že herečka si novonadobudnutú slobodu začala poriadne užívať. Vo štvrtok sa zúčastnila prominentnej párty, ktorá sa konala pri príležitosti 10. výročia súkromného klubu Chiltern Firehouse v Londýne. No a o štvrtej ráno z nej odchádzala so zjavnými ťažkosťami. Evidentne to na večierku prehnala s alkoholom a pri odchode neudržala rovnováhu.

Tackajúca sa herečka napokon padla do kvetináčov a späť na nohy jej musela pomáhať ochranka. A hoci by si Isla svoj trapas na druhý deň možno ani nepamätala, podarilo sa to zachytiť všadeprítomným paparazzom. A tak je jej faux pas v médiách po celom svete. Alebo žeby za tým nebol alkohol a Fisher len nešťastne zakopla? To vie zrejme len ona sama!

