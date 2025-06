SÚD s Weinsteinom POKRAČUJE: Porota sa nevie zhodnúť v jednom bode OBŽALOBY!

Harvey Weinstein (Zdroj: SITA)

NEW YORK - V obnovenom procese s bývalým hollywoodskym producentom Harveym Weinsteinom sa 12-členná porota ani vo štvrtok nedokázala zhodnúť v bode obžaloby týkajúcom sa obvinenia zo znásilnenia herečky Jessicy Mannovej v hoteli na Manhattane v roku 2013. Sudca Curtis Farber vyhlásil preto konanie v tomto bode za neplatné a oznámil, že sa zopakuje neskôr, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.

Obnovený proces sa týkal aj obvinenia, že 73-ročný Weinstein v roku 2006 nútil asistentku produkcie Miriam Haleyovú k orálnemu sexu. V tomto bode ho porota v stredu uznala za vinného. V pôvodnom procese odsúdila porota v New Yorku Weinsteina v týchto bodoch v marci 2020 na 23 rokov väzenia. Odvolací súd v New Yorku však toto rozhodnutie pre procesné chyby v apríli 2024 zrušil a nariadil obnovu konania. Zdôvodnil to najmä tým, že ako dôkazy boli pripustené svedecké výpovede, ktoré neboli súčasťou obžaloby.

K týmto dvom obvineniam medzitým pribudlo aj obvinenie zo sexuálneho napadnutia začínajúcej herečky Kaje Sokolovej, narodenej v Poľsku v roku 2002. V tomto bode porota zložená zo siedmich žien a piatich mužov Weinsteina spod obvinení oslobodila. V bode obžaloby týkajúcom sa Mannovej sudca najprv požiadal porotu, aby pokračovala v rokovaní, nakoniec však prijal jej vysvetlenie, že sa jej členom nepodarilo dosiahnuť zhodu. Rokovanie poroty bolo podľa AFP búrlivé, pričom jej predseda odmietol pokračovať vo svojej funkcii.

Porotcovia na seba aj kričali a jeden z nich podľa sudcu Farbera povedal niečo v zmysle: „Raz sa stretneme vonku“. Weinstein všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že jeho intímne styky so ženami boli konsenzuálne. V súčasnosti si odpykáva 16-ročný trest odňatia slobody za sexuálne napadnutie, na ktorý ho v samostatnom prípade odsúdili vo februári 2023 v Los Angeles. Weinsteina zo sexuálneho obťažovania a nevhodného správania obvinilo viac ako 100 žien vrátane prominentných herečiek, ako sú Gwyneth Paltrowová, Angelina Jolieová či Uma Thurmanová.