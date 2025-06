Filmového producenta súd opäť uznal VINNÝM: Právnici ho vykreslili ako OBEŤ!

Harvey Weinstein (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Harvey Weinstein bol po opätovnom súdnom procese v New Yorku opäť uznaný za vinného zo sexuálneho napadnutia. Porota rozhodla jednomyseľne v jednom z troch bodov obžaloby.

Harvey Weinstein bol opäť uznaný za vinného zo sexuálneho napadnutia po opakovanom súdnom procese, informuje portál Page Six. Porota jednomyseľne vyniesla verdikt v jednom z troch bodov obžaloby. V ďalšom prípade sexuálneho napadnutia bol oslobodený a pri obvinení zo znásilnenia porota zatiaľ nedospela k záveru. Proces sa začal 15. apríla, pričom Weinstein, ktorý bojuje s rakovinou, čelil novým obvineniam. V roku 2020 bol pôvodne odsúdený na 23 rokov za znásilnenie tretieho stupňa a sexuálny čin.

V apríli 2024 však Newyorský odvolací súd pôvodný verdikt zrušil. Súd vtedy usúdil, že svedectvá boli nepodstatné a slúžili len na vytvorenie dojmu, že Weinstein má sklon k trestnej činnosti. V opätovnom procese vystúpila nová svedkyňa, ktorá tvrdila, že ju Weinstein obťažoval už ako 16-ročnú. V roku 2006 ju údajne pod zámienkou filmových scenárov vylákal do hotelovej izby v Manhattane a prinútil k orálnemu sexu. V novom procese čelil Weinstein obžalobe za incident z roku 2006, nie však za samotné obťažovanie v mladistvom veku. Weinstein vinu poprel a vyhlásil sa za nevinného vo všetkých bodoch obžaloby.

Jeho obhajcovia sa ho snažili vykresliť ako obeť manipulácie zo strany žien. „Viem, že to znie šialene, ale on je ten, kto je zneužívaný. On je ten, koho zneužívajú,“ tvrdil jeho obhajca počas záverečnej reči. Dodal, že ženy údajne využívali svoju mladosť, krásu, šarm a charizmu, aby od neho niečo získali. Okrem tohto prípadu čelí Weinstein aj verdiktu z Kalifornie z roku 2023, kde bol odsúdený na 16 rokov za znásilnenie, násilný orálny sex a sexuálne preniknutie cudzím predmetom. Aj voči tomuto rozsudku sa odvolal.