NOVÁ MILENKA! Slávny herec (51) vraj zbalil túto o 24 rokov mladšiu sexicu

BERLÍN - Vyzerá to tak, že do života herca a speváka formácie 30 Seconds To Mars opäť vstúpila láska. Podľa medializovaných informácií má Jared Leto (51) novú milenku. Vraj je ňou 27-ročná modelka menom Thet Thinn, ktorú nedávno verejne ospevoval na sociálnej sieti Instagram.