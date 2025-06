Ohrdnutá EX Hugha Jackmana: Plánuje vydať KNIHU o ich rozvode… Wolverine, tras sa!

Hugh Jackman a Deborra-Lee Furness (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Bol to šok, keď pred dvomi rokmi obletela svet správa o rozvode Hugha Jackmana (56) a jeho manželky Deborry-Lee (69). Dvojica sa rozišla po dlhých 27 rokoch manželstva. Rozvod to však nebol jednoduchý a ohrdnutá exmnaželka plánuje vydať denník z tohto obdobia svojho života… Môže obsahovať všetko - od jej zlomeného srdca až po Hughov nový vzťah!

Hugh Jackman a Deborra-Lee sa prvýkrát stretli v roku 1995 a herec sa netajil tým, že bol jej krásou očarený od prvej chvíle. V jednom z rozhovorov sa vyjadril, že už po dvoch týždňoch od zoznámenia cítil, že s touto ženou chce ostať navždy. Po štyroch mesiacoch randenia ju preto požiadal o ruku… Dvojica spolu strávila dlhých 27 rokov spoločného života. “Navždy” to však nebolo.

V roku 2023 verejnosť šokovala správa o ich rozchode. „Boli sme požehnaní, že sme spolu zdieľali takmer tri desaťročia ako manželia v nádhernom, láskyplnom manželstve. Naša cesta sa teraz posúva a rozhodli sme sa rozísť, aby sme mohli pokračovať na našom individuálnom raste,” zverejnili spoločné vyjadrenie. Zdá sa však, že Hugh bol s rozchodom vyrovnaný skôr, ako Deborra-Lee.

O rok sa totiž začalo hovoriť o tom, že herec má blízko ku kolegyni Sutton Foster, čo sa neskôr potvrdilo. Podozrenie vraj istý čas mala aj jeho ex. „Dlho ju trápilo podozrenie. Bolo jej povedané, že to nie je pravda a že nie sú nič iné ako blízki priatelia, ktorí spolu pracujú. Ale niečo v jej srdci jej hovorilo, že to nie je pravda. Dôverovala svojej intuícii, ktorá bola správna,“ vyjadril sa vtedy zdroj.

A Deborra-Lee sa zjavne z náročného obdobia plánuje vypísať. Ako informuje DailyMail, chce vraj vydať knihu - akýsi denník rozvodu. „Deb veľmi túži povedať svoj pohľad na vec,“ tvrdí zdroj blízky herečke. „Zapisuje si všetky svoje myšlienky - dobré aj zlé - a zaznamenáva každý detail tohto nepríjemného rozvodu. A hneď ako jej to právnici dovolia, začne rokovať s vydavateľstvami o zmluve,“ dodal. Filmový Wolverine sa tak môže obávať, čo všetko naňho bývalá manželka v knihe vytiahne!

