Slávnej herečke sa rozpadlo manželstvo: Rozvod po 10 rokoch… Mala sa zamilovať do hviezdneho kolegu!

Sutton Foster (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Americká herečka Sutton Foster (49) mala podľa najnovších správ požiadať o rozvod. Posledných 10 rokov bola vydatá za scenáristu Teda Griffina (53), avšak približne rok sa špekuluje o tom, že sa počas práce na spoločnom projekte zamilovala do Hugha Jackmana (56) a jej rozvod tieto špekulácie opäť posilnil.

Sutton Foster a Hugh Jackman spulu hrali v predstavení The Music Man na Broadway od decembra 2021 do januára 2023. Približne pred rokom sa začali objavovať správy o tom, že sa počas tohto obdobia do seba dvojica zamilovala, o čom informoval Page Six.

Tieto špekulácie sa objavili aj nedávno a najnovšie ich podporil fakt, že herečka po 10 rokoch požiadala o rozvod. Foster tvorila pár so scenáristom Tedom Griffinom a o krachu ich manželstva informoval spomínaný Page Six.

Hugh Jackman a Sutton Foster (Zdroj: SITA)

Podľa najnovších informácií už Jackman a Foster tvoria pár, čo sa v ich okolí stalo verejným tajomstvom. V septembri minulého roka sa rozpadlo aj manželstvo austrálskeho herca. Ten bol dlhých 27 rokov ženatý s jeho kolegyňou Deborrou-Lee Furness.