Hugh Jackman sa už novou láskou NETAJÍ: Šokujúca REAKCIA exmanželky!

Hugh Jackman a exmanželka Deborra-Lee Furness (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Po dlhých mesiacoch špekulácií sa Hugh Jackman (56) prestal skrýval so svojou novou láskou. Po rozvode s Deborrou-Lee Furness (69) tvorí vzťah s hereckou kolegyňou Sutton Foster (49). A zdroj z okolia jeho exmanželky prezradil, čo na nový vzťah svojho bývalého hovorí... Jej reakcia bola šokujúca!

V septembri 2023 slávny herec Hugh Jackman šokoval odhalením, že sa po dlhých 27 rokoch vzťahu rozvádza so svojou o 13 rokov staršou manželkou Deborrou-Lee. O rok neskôr sa začalo špekulovať o tom, že už má za svoju ex náhradu. Počas práce na spoločnom projekte sa mal zamilovať do kolegyne Sutton Foster, ktorá rovnako po 10 rokoch manželstva ohlásila rozvod.

Špekulácie sa potvrdili v týchto dňoch, keď magazín People prišiel so zábermi Jackmana a Foster na večeri v Santa Monice, na ktorú dorazili spoločne a držali sa pritom za ruky. A čo na to jeho exmanželka? Zdroj denníku Daily Mail tvrdí, že Deborra-Lee mala dlho tušenie. „Deborra-Lee cíti úľavu, aby som k vám bol úprimný,“ povedal zdroj.

„Dlho ju trápilo podozrenie. Bolo jej povedané, že to nie je pravda a že nie sú nič iné ako blízki priatelia, ktorí spolu pracujú. Ale niečo v jej srdci jej hovorilo, že to nie je pravda. Dôverovala svojej intuícii, ktorá bola správna,“ pokračoval zdroj s tým, že obavy Jackmanovej exmanželky bolo odôvodnené. „Po podozrení, že jej obavy a podozrenie bolo oprávnené, sa Deborra konečne cíti v pohode. Teraz môže úplne uzavrieť túto kapitolu a ísť ďalej,“ dodal zdroj.

Hugh Jackman a Sutton Foster (Zdroj: SITA)