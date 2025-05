Dua Lipa na koncerte v Prahe: Spievala po česky... Pesničku od Ewy Farnej!

Dua Lipa (Zdroj: SITA)

Fanúšikovia v pražskej O2 aréne zažili počas koncertu britskej popovej hviezdy Dua Lipy niečo, čo nikto nečakal. Počas svojho turné Radical Optimism sa speváčka rozhodla vzdať poctu českému publiku naozaj originálnym spôsobom – zaznela totiž pieseň Na ostří nože od Ewy Farnej, a to v češtine! Prekvapenie, ktoré prešlo do eufórie, nastalo v momente, keď Lipa medzi vlastnými hitmi prešla do jemného intra, ktoré fanúšikovia spočiatku nerozoznali.

No keď spustila prvé slová v češtine, publikum najprv stíchlo – a potom prepuklo v nadšený potlesk. Speváčka zvládla český text s obdivuhodnou presnosťou, čím si definitívne získala srdcia domácich fanúšikov. Česká spevácka hviezda Ewa Farna bola medzi divákmi tiež a historický moment zažila na vlastné oči. Ako bolo vidieť na videu, ktoré zdieľala na Instagram, z tejto situácie bola unesená a nečakala ju ani ona sama. Tento hudobný okamih sa okamžite rozšíril po sociálnych sieťach a fanúšikovia ho označujú za jeden z najsilnejších momentov celého turné.