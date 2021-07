Prominentná dcéra radikálne zmenila imidž: Preboha! Na toto by mnohé nemali odvahu

Herečka a príležitostná modelka držala svoj nový imidž v tajnosti. Predviedla ho až na stránkach aktuálneho vydania magazínu British Vogue.

„Chcela som urobiť niečo oslobodzujúce. V ten deň, keď som si oholila hlavu, zmenilo mi to život. Nikdy pred tým som nič také neurobila,” prezradila v rozhovore, ktorý je súčasťou vydania prominentná dcérenka. „Pozrela som sa do zrkadla a myslela som si, že to bude emotívne. Ale nebolo. Cítila som sa veľmi pozitívne,” dodala.

Iris zmenila imidž aj pod vplyvom najnovšej úlohy, ktorú stvárňuje v seriáli Sex Pistol - punkovú ikoni Soo Catwoman. „Veľmi by som sa s ňou chcela stretnúť. A túžim po tom, aby ten seriál videla,” tvrdí sebavedomo mladá umelkyňa.

Iris je dcérou Jude Lawa a Sadie Frost, ktorá je tiež úspešnou herečkou. „Od mojej rodiny som získala schopnosť skúšať nové veci a nebáť sa toho,” povedala k tomu krásna a talentovaná Iris.

Iris Law kedysi. Zdroj: Instagram

Iris Law v súčasnosti. Zdroj: Instagram

Iris Law v súčasnosti. Zdroj: Instagram

