Zúfalá herečka po SAMOVRAŽDE syna (†13): Chce ho dať ZAMRAZIŤ... Verí, že ho v budúcnosti OŽIVIA!

Clare McCann (Zdroj: Profimedia)

Austrálska herečka Clare McCann, známa z filmov Just One More Day či Head Above Water, zažíva nočnú moru každého rodiča. Jej 13-ročný syn Atreyu si siahol na život po tom, čo dlhodobo čelil šikane na štátnej škole. Clare tvrdí, že na problém opakovane upozorňovala, no bez akéhokoľvek zásahu zo strany školy. „Mám lekárske správy, posudky psychológov, oficiálnu diagnózu posttraumatickej stresovej poruchy a e-maily, ktoré dokazujú, že som po celý čas bila na poplach. Ale nikto nezasiahol. A teraz je môj krásny chlapec preč,“ uviedla zlomená matka.

(Zdroj: gofundme.com)

V snahe nájsť nejakú nádej, spustila McCann zbierku na GoFundMe, kde sa snaží vyzbierať 300-tisíc austrálskych dolárov. Peniaze chce použiť na okamžité zmrazenie synovho tela špeciálnou kryogénnou metódou. Verí, že ak sa podarí zachovať jeho mozgová štruktúra, v budúcnosti by mohlo dôjsť k jeho oživeniu pomocou pokročilých technológií. „Máme len sedem dní. Ak to nestihneme, stratíme šancu navždy,“ varuje McCann.

Kryonika je však stále experimentálnou a vedecky nepotvrdenou metódou, ktorá vzbudzuje silné etické diskusie. Kritici ju označujú za biznis zarábajúci na bolesti a nádeji ľudí v najťažších chvíľach. McCann však tvrdí, že nejde o unáhlené rozhodnutie – o možnosti kryoprezervácie sa so synom rozprávali už pred rokmi a Atreyu sám vyjadril želanie ju v prípade smrti podstúpiť.

Z doteraz vyzbieraných prostriedkov plánuje herečka pokryť nielen náklady na kryoprezerváciu a legálny prevoz tela, ale aj založiť fond v synovom mene. Jej cieľom je bojovať proti šikane a podniknúť právne kroky voči inštitúciám, ktoré podľa nej v prípade jej syna tragicky zlyhali.