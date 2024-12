Hviezdna speváčka prežíva krásne chvíle: Po roku vzťahu ju známy herec požiadal o ruku!

Dua Lipa (Zdroj: SITA)

Správy o tom, že má známa dvojica k sebe blízko, sa objavili začiatkom tohto roka. Dua Lipa a britský herec tak tvoria pár už približne rok a momentálne to vyzerá tak, že sa svoj vzťah rozhodli posunúť. Podľa najnovších informácií totiž Turner požiadal hviezdnu speváčku o ruku.

„Dua a Callum sú do seba zbláznení a vedia, že ich láska bude trvať navždy. Zasnúbili sa a nemôžu byť šťastnejší. Dua má za sebou jeden z najlepších rokov jej profesionálnej kariéry a toto je čerešnička na torte. Callum je jej veľkou oporou a tvoria úžasný pár. Ich rodiny a priatelia sú veľmi šťastní. Boli to pre nich úžasné Vianoce," uviedol zdroj pre The Sun.

Ten tak potvrdil špekulácie, ktorá rozpútala samotná umelkyňa na Štedrý deň. Tá totiž zverejnila viacero fotografií, na ktorých sa pochválila s obrovským prsteňom, o ktorom si mnohí okamžite mysleli, že je zásnubný.