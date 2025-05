Zomrel český bodyguard (†62) hviezd: Chránil Madonnu či Jacksona... Práca ho stála život!

Zdeněk Zahradník ako šéf ochranky na koncerte Madonny (Zdroj: Blesk - Martin Mithofer, Ladislav Křivan, Greta Blumajerová / CNC / Profimedia)

PRAHA - Keď prišla svetová hviezda do Česka, ako šéfa svojej ochranky si žiadala vždy Zdenňka Zahradníka (†62). Ochraňoval Madonnu, Tinu Turner, Micka Jaggera či Michaela Jacksona. Ich život sa im ochrániť podarilo, ten svoj však nie. Partnerka má jasno - zomrel kvôli svojej práci!

České médiá dnes obletela správa o úmrtí legendárneho českého bodyguarda Zdeňka Zahradníka. Ten sprevádzal svetové hviezdy pri ich návštevách Českej republiky. Ochraňoval napríklad Madonnu, Tinu Turner, Micka Jaggera, Busha, Obamu či Michaela Jacksona. Dokázal zariadiť poriadok pohľadom a okamžite si získať dôveru svetových lídrov či kráľa popu.

Zdeněk bol známy tým, že bol pripravený za klienta položiť svoj život. A jeho partnerka je presvedčená o tom, že ho oň skutočne pripravila práca. Bodyguard mal zdravotné problémy už niekoľko rokov, trápilo ho srdce, no všetko sa to zhoršilo v októbri 2024.

„Od tej chvíle sa vlastne postupne pridávali ďalšie a ďalšie komplikácie, vždy sa z toho ako veľký bojovník dostal. Tento rok v januári to už vyzeralo, že zlé je za nami, ale prišlo podozrenie na nádor brušnej dutiny, objavil sa tam totiž nález a bolo vážne podozrenie na rakovinu. Dodnes si pamätám tú radosť, keď bolo oznámené, že to nie je nič vážne. Ten pocit víťazstva, veľké plány do budúcna,“ porozprávala Blesku jeho partnerka Jana.

„Lenže ten pocit nevydržal dlho a začali problémy so srdcom a zlyhávanie ďalších orgánov. Niekoľko dní bol aj v umelom spánku a musím povedať, že som bola presvedčená, že ho zo všetkého zachránil, že už bude zas len lepšie,“ priznala Jana. „Pred dvomi dňami sa zrazu rapidne zhoršil a došlo k tomu, že mal obojstranný zápal pľúc a tým, ako bol vyčerpaný, tak došlo vlastne k zlyhaniu komplet celého organizmu, a nakoniec k srdcovej zástave,“ dodala.

A zronená partnerka si je istá, že za všetko môže jeho práca. „Práve tá náročná práca ho zničila. Práce bolo stále viac a viac, tak sa zabúdalo na zdravie, na spánok a odpočinok. Práve rok 2024 bol testom našich síl. Strážili sme jedného zo svetových lídrov, a do toho ďalšie akcie, o ktorých nesmiem z bezpečnostných dôvodov viac hovoriť. Do toho v Prahe prebiehalo NHL, kde sme tiež boli zapojení a starali sa o bezpečnosť dvoch tímov a tiež zahájenie a ukončenie. Lenže jeho telo začalo vypovedať poslušnosť a bolo príliš unavené, aby sa len tak opäť uzdravilo,“ priznala s plačom Jana.