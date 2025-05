Pikantný TRAPAS Jennifer Lopez: Na červenom koberci ukázala BRADAVKU!

Jennifer Lopez (Zdroj: Profimedia)

NEW YORK - Jennifer Lopez (55) opäť pútala pohľady na červenom koberci. Na prestížnom benefičnom koncerte v New Yorku sa ukázala v luxusnej róbe s hlbokým výstrihom. Namiesto do očí, tak mnohým skĺzali pohľady o čosi nižšie... Ups, a tam vykúkala bradavka!

Herečka a speváčka Jennifer Lopez opäť ukázala, že vie, ako zaujať. Na benefičnom koncerte v New Yorku, ktorý nesie názov Ring Them Bells, sa objavila v ohromujúcej marhuľovej róbe, ktorá prilákala pozornosť. Šaty od značky The New Arrivals, ktoré boli vyrobené z jemného saténu, mali extrémne hlboký výstrih, ktorý neostal bez povšimnutia.

Jennifer zvolila výrazný a elegantný look, no šaty nakoniec odhalili aj viac, než hviezda zrejme zamýšľala. Okrem očarujúceho dekoltu sa totiž nešťastne ukázala aj jej bradavka. Či išlo o neúmyselný incident, alebo zámerný krok v móde, je otázne. Jedno je isté, pohľady všetkých počas večera smerovali na ňu. A o to mnohým hviezdam ide!

(Zdroj: Profimedia)