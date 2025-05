Drsný život kúzelnej babičky: Pracovala v bani, na mužov zanevrela! Deťom zaistila život v LUXUSE

(Zdroj: CT)

Libuše Havelková sa narodila ako Libuše Drboutová 11. mája 1924 v Českých Budějoviciach. Mala dvoch výrazne starších bratov. Keď mala 6 rokov, zomrel jej otec. Matka, ktorá vlastnila malý obchodík, musela zabezpečiť svoje deti sama.

Libuše začala snívať o herectve na základnej škole, a tak sa v roku 1942 prihlásila na pražské štátne konzervatórium. Nemci ale školu zavreli a bola prinútená pracovať v Berlíne. „Najskôr sme robili vo fabrike rôzne podradné práce. Potom ale prišli na Berlín obrovské nálety, skoro každú noc sa muselo chodiť do krytu, a tak nás raz so všetkým, so strojmi i s Nemcami, presťahovali na vidiek do soľných baní. Tam sme fárali 600 metrov pod zem, každý deň ráno dolu a večer hore. V takých obrovských slojoch sme vyrábali súčiastky do lietadiel. Ale aspoň tam bol pokoj, žiadne nálety. Ale i tak to bolo zložité,“ uviedla herečka v jednom zo svojich posledných rozhovorov.

Po vojne dokončila v roku 1946 konzervatórium a pokračovala v štúdiu na DAMU. „Divadlo nebolo mojím koníčkom odmalička. Túžila som spievať, čo maminka vždy komentovala, aby som nepredstierala, že mám hlas. Keď som ale objavila verše a Shakespeara, rada som ich čítala - a tak mi napadlo, že by som to skúsila na dramatickom oddelení pražského konzervatória. Uspela som až na druhý krát,“ povedala ČTK pri príležitosti svojich deväťdesiatin.

V Národnom divadle pôsobila tridsať jeden rokov od roku 1960. Predtým prešla Štátnym divadlom v Ostrave a divadlom E.F.Buriana. Počas svojho pôsobenia v ostravskom rozhlase sa zoznámila s hudobným skladateľom Svatoplukom Havelkom, s ktorým sa neskôr zosobášili. Mali spolu dve deti, dcéru Danielu a syna Ondřeja Havelku, ktorý je známy herec, režisér, spevák a frontman orchestra Melody Makers. Manželstvo sa však po dvanástich rokoch skončilo rozvodom. Libuša zanevrela na mužov a znova sa už nikdy nevydala.citoval ju blesk.cz . Libuše mala ešte jedného syna – cez arcibiskupskú diecézu si adoptovala na diaľku chlapca z Ugandy.

Už od roku 1952 pôsobila pedagogicky na DAMU, kde bola docentkou, neskôr aj prodekankou, v roku 1990 začala učiť na pražskom konzervatóriu. Prvým filmom, kde mala výraznejšiu úlohu, bol Robinsonka v roku 1956. Nasledovali Florenc 13.30 a Král Šumavy. Vedľajšie úlohy stvárnila v muzikáloch Starci na chmelu, Ostře sledované vlaky. Väčšie úlohy dostala v seriáloch Nejmladší z rodu Hamrů a My všichni školou povinní. V televízii sa venovala programom pre deti, Kouzelna školka. Naposledy hrala v seriáli Hraběnky (2007) alebo vo filme Maharal - tajomstvo talizmanu (2006).

Všetok svoj voľný čas Havelková trávila na chalupe v Jizerských horách, ktorú prepísala na svoju dcéru. I keď si priala zomrieť doma, posledné chvíle prežila v pražskom gerontologickom centre kvôli vážnym zdravotným problémom spojeným s Meniérovou chorobou.posťažovala sa denníku Aha!.popísala svoje problémy. Herečka užívala lieky, ale nikdy nevedela vopred, kedy taký záchvat príde.tvrdila.

Libuše Havelková zomrela 6. 4. 2017. Veniec od tvorcov Kouzelnej školky aj s bábkou populárnej figúrky Františka bol na pohrebe jedným z najdojemnejších momentov.

Herečka vlastnila a žila v krásnej vile v pražských Vysočanoch. Deti v dome po svojej matke žiť nechceli, na papierovanie spojené s prenajímaním nemali čas, takže sa rozhodli dom predať. Za milióny z predaja si syn Ondřej Havelka kúpil nehnuteľnosť na Kanárskych ostrovoch na ostrove Fuerteventura a pravidelne tam chodí s manželkou Alicou a deťmi, uvádza portál kafe.cz