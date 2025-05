Speváčka hitu I Kissed a Girl zomrela pri požiari: Jej SMRŤ vyvoláva otázniky!

(Zdroj: Getty Images)

Ako informoval magazín Variety, speváčka zomrela vo štvrtok v skorých ranných hodinách pri požiari domu v Minneapolise. Podľa miestnych správ prijali hasiči hlásenie o požiari v meste Woodbury v štáte Minnesota približne o 5:30 ráno. Po príchode na miesto už bol dom úplne zachvátený plameňmi. Tragédia však vyvoláva viacero otáznikov.

Prvým je príčina samotného požiaru, no v neposlednom rade aj to, či speváčka zomrela ešte pred jeho vypuknutím alebo následkom ohnivého pekla. Zástupca súdneho lekára Ramsey County Medical Examiner v Minnesote pre TMZ uviedol, že vyšetrovatelia skúmajú príčinu a spôsob smrti Jill. Zistiť sa to snažia testami na otravu drogami, alkoholom a oxidom uhoľnatým.

Jill sa preslávila v roku 1996 piesňou I Kissed A Girl, kvôli ktorej sa neskôr dostala aj do sporu s hviezdou Katy Perry. Tá totiž o 12 rokov neskôr vydala pieseň s rovnakým názvom. Vďaka hitu sa Sobule umiestnila na 20. mieste v rebríčku US Billboard Modern Rock Tracks a išlo o dovtedy najúspešnejšiu pieseň s otvorenou LGBTQ tematikou v tomto rebríčku.

Jill Sobule (Zdroj: Profimedia)