Blake Lively čelí ĎALŠEJ KRITIKE divákov: Celé to zničila... Chce sa mi ZVRACAŤ!

Blake Lively (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Blake Lively (37) si v poslednom období pred verejnosťou príliš dobré meno neurobila. V médiach sa rozoberal jej drsný spor s bývalým kolegom hercom a režisérom Justinom Baldonim... No a aktuálne sa na ňu valí kritika za jej prácu. Podľa divákov nový dokument úplne zničila a pri jeho pozeraní sa im chce zvracať!

Blake Lively sa preslávila seriálom Gossip Girl v ktorom si získala srdcia divákov. Jej popularita sa dlhé roky držala na vysokej úrovni, čomu prispelo aj manželstvo s mimoriadne obľúbeným hercom Ryanom Raynoldsom. V poslednom období však plavovláskina hviezda začína zhasínať - a to nie preto, že by nemala dostatok pracovných ponúk, ale preto, že ju diváci nedokážu vystáť.

Všetko odštartoval spor Blake Lively s jej bývalým kolegom Justinom Baldonim, na ktorého podala žalobu a obvinila ho zo sexuálneho obťažovania a vytvárania nepriateľského prostredia na natáčaní. K tomu malo dôjsť počas výroby filmu Končí sa to nami. Herec však všetko poprel a odpovedal žalobou proti Blake a jej manželovi za údajné vydieranie a zosmiešňovanie jeho vzhľadu.

Blake Lively, Justin Baldoni (Zdroj: SITA)

Mnohí fanúšikovia počas sporu na ňu zmenili názor a zostala im nesympatická... A tak nevedno, či najnovšia kritika, ktorá sa na ňu valí, je objektívna alebo kvôli antipatii voči nej samej. Diváci totiž kritizujú komentár v novom dokumente National Geographic - Secret of the Penguins (Tajomstvo tučniakov), ktorý nahovorila práve Lively. Diváci sa zhodujú, že herečka text číta "otrasne".

Vraj ako by ho čítala malým deťom. „Séria je krásna, ale rozprávanie Blake Lively je otrasné. Skazila to!“ znie jeden z komentárov, ďalší si myslí, že Blake dokument v podstate zničila, či: „Má pekný hlas, ale spôsob, akým číta scenár, je to ako keby čítala bande štvorročných detí. Je to veľmi pomalé a snobské. Chce sa mi zvracať,“ nešetril herečku ďalší komentujúci. Niektorí dokonca tvrdili, že dokument sledovali s vypnutým zvukom a s titulkami, aby Blake nemuseli počúvať.