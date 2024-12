Slávna herečka ženie svojho bývalého kolegu pred súd: Obvinila ho zo sexuálneho obťažovania!

Blake Lively (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - To, o čom sa v lete nahlas hovorilo, sa teraz potvrdilo. Natáčanie filmu It Ends With Us sprevádzali špekulácie o tom, že medzi hlavnými hviezdami Blake Lively (37) a Justinom Baldonim (40) to poriadne vrelo. Tieto reči teraz potvrdila americká herečka, ktorá svojho bývalého kolegu ženie pred súd.

Natáčanie filmu It Ends With Us prinieslo množstvo problémov. Dlhú dobu sa hovorilo o veľkých nezhodách medzi Lively a Baldonim, čo vyvrcholilo žalobou herečky, o ktorej informoval magazín TMZ. Tá svojho bývalého kolegu obvinila zo sexuálneho obťažovania a z toho, že sa pokúsil zničiť jej dobré meno.

Blake Lively (Zdroj: SITA)

Baldoni mal hviezdnej umelkyni ukazovať nahé fotky žien a mal rozprávať o svojej závislosti na porne, s ktorou bojoval v minulosti. V dobe, kedy sa film dostal do kín, sa navyše skutočne začali objavovať správy o správaní Lively, ktoré ju nevykresľovali v práve najlepšom svete.

Na tieto obvinenia reagoval pre viaceré zahraničné weby vrátane New York Post aj právnik spomínaného herca. Ten všetky obvinenia, ktorým jeho klient čelí, zásadne odmieta a tvrdí, že je to len pokus o nápravu jej pošramotenej reputácie.

„Je hanebné, že ona a jej zástupcovia obviňujú môjho klienta z niečoho, čo je len krivím obvinením. Je to len zúfalý pokus o to, aby napravili jej reputáciu," uviedol právnik, ktorý doplnil aj to, že natáčanie s Lively bolo doslova nočnou morou.

Justin Baldoni (Zdroj: SITA)