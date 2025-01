Vojna hviezdnych hercov ani zďaleka nekončí: Ďalšia žaloba... Umelec žiada od slávneho páru stovky miliónov!

Blake Lively, Justin Baldoni (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Spor hviezdnej hereckej dvojice Blake Lively (37) a Justin Baldoni (40) sa ťahá už od natáčania filmu It Ends with Us, v ktorom hrali hlavné postavy. Pred pár týždňami vyvrcholil ich konflikt žalobou zo strany umelkyne a rovnakým spôsobom na celú situáciu zareagoval aj herec, ktorý za ohováranie a vydieranie žiada stovky miliónov.

O zlých vzťahoch medzi spomínanou dvojicou sa hovorilo už počas natáčania filmu It Ends with Us, v ktorom obaja hviezdili a ktorý Baldoni zároveň režíroval. Ich konflikt vyvrcholil počas decembra, kedy herečka podala na svojho bývalého kolegu trestné oznámenie za sexuálne obťažovanie.

Baldoni však tento krok nenechal len tak a počas včerajšieho dňa sa magazínu Page Six podarilo získať súdne dokumenty, z ktorých je jasné, že jej žalobu opätoval a obviňuje ju z ohovárania a vydierania. V návrhu totiž odmieta všetky obvinenia, ktoré herečka v žalobe uviedla a od nej a jej slávneho manžela Ryana Reynoldsa žiada poriadne mastné odškodné vo výške 400 miliónov dolárov.

Umelec okrem toho tvrdí, že sa Lively snažila získať kontrolu nad spomínaným filmom. Spoločne s Reynoldsom a speváckou hviezdou Taylor Swift, ktorá je dobrou kamarátkou slávneho páru, sa údajne snažili na neho vyvíjať nátlak, aby povolil v tomto počine viaceré zmeny, ktoré chcela herečka zrealizovať.

Justin Baldoni (Zdroj: SITA)

K protižalobe sa už stihol vyjadriť aj právny tím hviezdnej umelkyne, ktorý k celej veci zaujal rázne stanovisko. „Táto žaloba od Justina Baldoniho, Wayfarer Studios a ich spolupracovníkov, je len ďalšou kapitolou v knihe útočníka. Je to starý príbeh. Žena začne otvorene a s dôkazmi hovoriť o sexuálnom obťažovaní a druhá strana sa snaží hodiť vinu na obeť," uviedol jej právny tím.

„Snažia sa pozmeniť príbeh falošnými obvineniami, že sa snažila získať kontrolu nad filmom a poštvať ľudí proti nemu. Dôkazy hovoria, že štáb a aj ostatní s ním mali vlastné negatívne skúsenosti. Ich odpoveď na obvinenia zo sexuálneho obťažovania je, že to vlastne chcela ona a že je to jej chyba. Ich ospravedlňovanie toho, prečo sa jej to stalo bolo, že sa majú ľudia pozrieť na to, čo mala oblečené. V skratke, obeť sa sústredí na obťažovanie a útočník na obeť. Útočiť na ženu je zúfalé," píše sa ďalej v stanovisku, ktoré zverejnil spomínaný Page Six.

Blake Lively (Zdroj: SITA)