Hviezda Gossip Girl má DVOJNÁSOBNÚ RADOSŤ: Narodili sa mu IDENTICKÉ DVOJIČKY!

LOS ANGELES - Herec Penn Badgley (38), známy zo seriálov Gossip Girl a You, sa stal dvojnásobným otcom. Jeho manželka, speváčka a dula Domino Kirke (41), priviedla na svet identické dvojčatá – chlapcov.
Šťastnú novinku oznámil herec na Instagrame. „Som na otcovskej dovolenke a musím hovoriť potichu, pretože tu hneď vedľa mňa ležia malé detské nožičky. Nechcem ich zobudiť,“ prezradil dojatý Penn. Domino o tehotenstve informovala ešte vo februári. Svojich fanúšikov vtedy poriadne prekvapila, keď napísala: „Bábätká č. 3 a č. 4 prídu toto leto!“ Dodala, že spolu s manželom sú ohromení a nesmierne vďační.
Manželia už spolu vychovávajú trojročného syna Jamesa, ktorý sa narodil v auguste 2020 počas pandémie. Penn vtedy priznal, že aj keď išlo o náročné obdobie, prinieslo im to jednu veľkú výhodu – mohli byť s bábätkom oveľa viac, než by za normálnych okolností stihli. Badgley je zároveň nevlastným otcom Cassia, syna Domino z predchádzajúceho vzťahu.
Penn a Domino sa vzali v roku 2017 – najprv na úrade v New Yorku, neskôr oslávili svadbu ešte raz, tentoraz vo väčšom štýle. Spolu sú od roku 2014 a herec o svojej partnerke neraz hovoril ako o „žiarivej duši“ s veľkým srdcom a obrovskou empatiou. Rodinka je teraz bohatšia o dvoch ďalších členov a zdá sa, že ich domov bude plný lásky, radosti a – samozrejme – aj dvojnásobného kriku!
