Mladý herec (†24) bol NEZVESTNÝ 2 mesiace: TRAGICKÝ KONIEC pátrania... Našli ho MŔTVEHO!

(Zdroj: Getty Images)

TOKIO - Nádejný japonský herec v januári zmizol bez stopy. Celé týždne bol nezvestný a zúfalá rodina netušila, čo s ním je. Policajti však teraz pre nich nemali dobré správy... Chlapca síce našli, no výsledok pátrania bol tragický!

„Veľmi nás mrzí, že sme sa s touto správou nemohli podeliť skôr. Mizuki vždy tvrdo pracoval a nádejou, že hraním prinesie ľuďom úsmevy a radosť. Práve vo chvíli, kedy sa chcel vrátiť späť do práce, jeho život bohužiaľ skončil týmto spôsobom,“ uviedla rodina vo vyhlásení, ktoré zverejnila na sociálnej sieti Instagram. Dodala tiež, že si veľmi váži podpory od fanúšikov.

Herec Mizuki Itagaki zmizol bez stopy už v januári. Bol vyhlásený za nezvestného a polícia a blízki po ňom neúnavne pátrali. Aj kvôli tomu, že od minulého roka bojoval so psychickými problémami. No v čase, keď zmizol, sa vraj opäť chcel vrátiť do pracovného kolobehu... Ako uvádza Daily Mail, smrť podľa úradov nastala ešte začiatkom februára, pričom telo objavili až v polovici marca.

Miizuki Itagaki bol v povedomí predovšetkým vedlajšími úlohami vo filmoch Hibiki alebo Náš tajný denník. Preslávil sa však už predtým - bol členom japonskej chlapčenskej skupiny M!LK a venoval sa tiež modelingu.