Smutné priznanie Morticie z Addamsovcov: Prehovorila o tajnom boji s rakovinou!

Anjelica Huston (Zdroj: Paramount Pictures)

Anjelica Huston sa počas svojej kariéry preslávila vo viacerých slávnych počinoch. Fanúšikovia po celom svete ju poznajú ako Morticiu z legendárnej filmovej série Rodina Addamsovcov. Okrem toho si však na svoje konto pripísala aj množstvo ďalších úspechov a za svoju úlohu vo filme Česť rodiny Prizziovcov dokonca získala Oscara.

V najnovšom rozhovore však priznala obrovské trápenie. Huston totiž pred pár rokmi v tajnosti bojovala s rakovinou, o ktorej prehovorila pre magazín People. Umelkyňa síce neprezradila, o aký typ tejto choroby išlo, avšak uviedla, že to bol pre ňu obrovský šok.

„Samozrejme, nebolo to jednoduché. Bol to obrovský šok, ale naučilo ma to vedieť, čo by som nemala robiť. Brala som život až príliš vážne. Teraz využívam každú chvíľu na to, aby som sa zasmiala a snažím sa nerobiť si z vecí starosti," povedal Huston.

Chorobu jej diagnostikovali v roku 2019 a v rozhovore prezradila, že nedávno prešli 4 roky od chvíle, kedy sa rakoviny zbavila. „To, že som rakovinu porazila, bola fantastická vec. Som na seba veľmi hrdá a mala som veľké šťastie. Mala som zároveň fantastických doktorov," doplnila herečka.

Anjelica Huston (Zdroj: SITA)