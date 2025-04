Koniec jedného z najväčších konfliktov v šoubiznise: Legendárni hudobníci zakopali vojnovú sekeru!

(Zdroj: pixabay.com)

LOS ANGELES – Konflikt britského hudobníka Eltona Johna (78) a speváčka Madonny (66) patril medzi tie najväčšie vo svete šoubiznisu. Najnovšie však umelkyňa zverejnila spoločnú fotku, podľa ktorej to vyzerá tak, že spor je definitívne minulosťou.

Aj napriek tomu, že Elton John a aj Madonna patria k ikonám svetovej hudby, tak medzi nimi panoval konflikt, ktorý trval doslova dekády. Britský hudobník svoju kolegyňu verejne kritizoval, jej pieseň k bondovke Die Another Day označil za najhoršiu pieseň, ktorá kedy v spojení so slávnou filmovou sériou vznikla a obvinil ju, že spieva na playback.

Elton John vystupuje na koncerte v rámci svojho rozlúčkového turné s názvom Farewell Yellow Brick Road vo Frankfurte nad Mohanom (Zdroj: TASR/AP)

Momentálne to však vyzerá tak, že si dvojica k sebe predsa len našla cestu. Madonna totiž stretla Johna v zákulisí šou Saturday Night Live, o čom informovala na svojom profile na sociálnej sieti Instagram. „Konečne sme zakopali vojnovú sekeru. Prišla som sa pozrieť na vystúpenie Eltona Jona v šou Saturday Night Live. WOW,“ začala Madonna.

„Vidieť ho vystupovať, keď som bola na strednej, zmenilo smer môjho života. Keď som vyrastala, tak som sa cítila ako outsiter a sledovať ho na pódiu mi pomohlo pochopiť, že je v poriadku byť iný. Vlastne to bolo kľúčové. Ranilo ma, keď počas dekád niekto, koho som obdivovala, verejne zdieľal to, ako ma nemá rád. Nechápala som tomu,“ doplnila speváčka.

„Musela som ísť do zákulisia a konfrontovať ho s tým. Keď som ho stretla, tak prvé, čo povedal, bolo odpusti mi. Vtedy stena, ktorá bola medzi nami, spadla. Odpustenie je mocný nástroj. V priebehu niekoľkých minút sme sa objímali. Potom mi povedal, že pre mňa napísal pieseň a chce, aby sme spolupracovali. Bolo to, ako by sa uzavrel kruh,“ napísala umelkyňa.